Prazo para declarar o Imposto de Renda termina hoje (29)

O prazo para realizar a declaração do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2026 termina às 23h59 desta sexta-feira (29). A Receita Federal espera receber 44 milhões de declarações neste ano, mas cerca de 30% dos contribuintes esperados pelo Fisco ainda não enviaram o documento até este fim de semana.

Até o momento, mais de 31,5 milhões de declarações foram enviadas ao Fisco. Desse total, 62% estão aptos à restituição, 21% ao pagamento e 17% não possuem débitos de imposto. Em todos os lotes deste ano, as declarações restituídas já somam 9,6 milhões até maio e totalizam mais de R$ 17,8 bilhões.

A entrega da declaração é obrigatória para quem se enquadra nos critérios definidos pela Receita, como ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025, possuir bens acima de R$ 800 mil ou ter realizado operações na Bolsa de Valores, entre outros casos. Pessoas que receberam até dois salários mínimos mensais em 2025 estão dispensadas de fazer a declaração. Quem perder o prazo está sujeito a multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido. Além disso, o CPF pode ficar pendente junto à Receita Federal.

O contribuinte pode fazer a declaração por diferentes canais, como o PGD (Programa Gerador da Declaração), disponível para download no portal oficial do órgão, ou pelo sistema “Meu Imposto de Renda”, acessado com conta Gov.br.

Dentre os principais documentos necessários estão informes de rendimentos fornecidos por empregadores e bancos, comprovantes de despesas médicas e educacionais, recibos de pagamentos, dados de bens e investimentos, além de informações sobre dependentes.

Especialistas alertam que deixar o preenchimento para os últimos dias aumenta o risco de erros e de cair na chamada “malha fina”, mecanismo de verificação da Receita que cruza as informações declaradas pelo contribuinte com dados enviados por empresas, instituições financeiras e prestadores de serviço.

Entre os erros mais comuns estão omissão de rendimentos, divergência de valores, lançamento incorreto de despesas médicas e falhas no cadastro de dependentes.

Para evitar problemas, a orientação é conferir todos os dados antes do envio, utilizar a declaração pré-preenchida quando possível e guardar recibos e comprovantes por pelo menos cinco anos. A Receita também recomenda atenção a golpes envolvendo falsas mensagens sobre restituição ou regularização do CPF.

Após a entrega, o contribuinte pode acompanhar o processamento da declaração pelo portal e-CAC, acessando a área “Meu Imposto de Renda”. Caso haja alguma inconsistência, é possível enviar uma declaração retificadora para corrigir as informações.

Com CNN