Segunda terá Sol e pancadas de chuvas no norte e nordeste de MS

Sistema de alta pressão atmosférica é responsável pelas condições climáticas

Nesta segunda-feira (10), a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

Contudo, pancadas de chuva podem ocorrer, especialmente nas regiões centro-norte, pantaneira e nordeste do estado. As temperaturas máximas seguem em elevação, podendo atingir valores entre 30°C e 36°C.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 18°C e 19°C e máximas entre 28°C e 30°C para as regiões sul, cone-sul e Grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas variam entre 20°C e 23°C, com máximas entre 32°C e 35°C. Nas

regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros registram mínimas entre 21°C e 22°C e máximas entre 32°C e 34°C.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 21°C e 22°C e máximas de até 32°C. Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Com informações do Cemtec.

