“Por ordem de chegada”, restaurantes esperam atender mais de 600 pessoas

Representante do setor em MS calcula que os estabelecimentos devem faturar 20% a mais

Às vésperas da data mais romântica do ano, bares e restaurantes de Campo Grande estão animados com as reservas para receber os apaixonados. O jornal O Estado conversou com alguns estabelecimentos que para este ano apostam em cardápios saborosos para serem compartilhados, ambiente temático e música ao vivo, com preços a partir de R$ 69,70.

Em alguns locais, a expectativa é receber mais de 600 pessoas, como é o caso da Nativas Churrascaria, na Av. Afonso Pena. O gerente Alex Wastowski, explica que para o Dia dos Namorados (12) não haverá atendimento por reserva, apenas por ordem de chegada. “Excepcionalmente no Dia dos Namorados a noite será por ordem de chegada, porque como dá muito movimento se a pessoa não vem, a mesa acaba ficando vazia e as pessoas ficam na fila esperando”, comentou.

Para dar ainda mais sabor ao dia especial, Alex destaca que o restaurante preparou um buffet com delícias como salmão, bacalhau, sushi, sashimi de atum. “Fazemos uma decoração, geralmente, na entrada para receber os clientes. Comportamos mais de 400 lugares e chego a atender mais de 600 pessoas”, calcula o gerente.

Recentemente inaugurado na Capital, o Vino! promete uma noite para lá de especial com garrafas de vinhos a partir de R$ 100. O espaço é localizado na rua 7 de Setembro em Campo Grande. A proprietária, Nilza Nogueira detalhou a reportagem como devem ser as comemorações no estabelecimento.

“Ao chegar no Vino! o casal será recebido com uma taça de espumante para brindar o amor. O cardápio será exclusivo para essa noite, será uma entrada para compartilhar, o prato principal (individual) e a sobremesa para também compartilhada. Para quem fizer a reserva com antecedência, já garante um mimo no final da noite”, destaca Nilza sobre o diferencial.

A empresária ressalta ainda sobre a relevância da data para o restaurante, pois aumenta o faturamento, atrai novos clientes, divulga a marca e cria experiências únicas. “sabemos que nesse dia costuma ser tumultuado, estamos inclusive, no ato da reserva já pedindo para que o cliente já faça a escolha dos pratos para proporcionar um melhor atendimento. Também sugerimos o vinho de acordo com o paladar do cliente”.

Comemorações fora de casa

Opções é o que não faltam para os casais que buscam curtir uma noite diferente em Campo Grande. Os consumidores devem apenas se atentar aos horários dos locais escolhidos, pois a maioria deve operar com atendimentos por ordem de chegada, ou seja, sem reservas antecipadas.

Como no restaurante Barzito, localizado na Av Arquiteto Rubens Gil de Camillo. Por lá as mesas serão ocupadas por ordem de chegada. O estabelecimento preparou o Festival Dia dos Namorados pelo valor de 69,70, com petiscos quentes, crocantes massas, caldos e canapés que complementam a noite com muito sabor. Outra aposta é em um ambiente romântico, carta de vinhos, drinks autorais e música ao vivo.

Oferecendo um “Data perfeito”, o Café Mostarda fica na Av. Afonso Pena promete uma experiência inesquecível aos enamorados com ambiente temático, música ao vivo, a famosa Love Drink em dobro e de sobremesa para comer a dois um fondue de chocolate.

A Associação que representa os bares e restaurantes em Mato Grosso do Sul, estima que 82% dos estabelecimentos esperam aumentar o faturamento em relação ao ano passado, e a maioria projeta um crescimento de até 20%.

“O maior desafio é sempre atrair o público, para isso é preciso que a casa invista em diferenciais. Outro desafio é a inflação, pois para preservar a clientela, os estabelecimentos têm reajustado os preços de forma moderada, o que pode dificultar o aumento do faturamento”, afirmou João Francisco Denardi, presidente da Abrasel no MS.

4º melhor data do ano

Para alguns setores como de bares e restaurantes o dia 12 de junho, é considerada como a data mais lucrativa quando assunto é alimentação fora de casa. Já para a economia brasileira a data ocupa o 4º lugar de maior consumo no calendário, de acordo com a economista, Cristiane Mancini.

“O dia dos namorados tem um papel importante na economia brasileira, pois o dia é considerado um termômetro para os consumidores brasileiros, já que através dele é possível perceber o tipo do produto ou serviço que o brasileiro tem mirado e as tendências do seu consumo”, analisa a especialista.

Ainda segundo Mancini, essa é uma das datas onde se presenteia mais, algo que consequentemente gera lucro para outros setores como o comércio e varejo. De acordo com o Procon, os perfumes são mais comprados e em segundo lugar os chocolates.

“Com a pesquisa, esse ano já foi possível ver uma alteração deste comportamento. A faixa etária que mais compra é entre 42-59 anos, classe social C, região Sudeste. A compra do brasileiro também passou a contar mais com o Pix como forma de pagamento. É o momento de maior investimento em marcas e divulgação dos produtos e serviços, assim como alguns trabalhos temporários e a necessidade de consumo”, reforça a economista.

Por Suzi Jarde

