Funsat oferece 1.514 vagas de emprego nesta quarta-feira (11) em Campo Grande

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) divulgou nesta quarta-feira (11) a oferta de 1.514 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades abrangem 139 diferentes profissões, sendo que a maioria não exige experiência prévia, o que amplia as chances para quem busca o primeiro emprego ou deseja mudar de área.

Entre os cargos disponíveis estão:

Atendente de lanchonete (51 vagas)

Auxiliar de cozinha (13)

Garçom (7)

Recepcionista de consultório médico ou dentário (3)

Analista de marketing (2)

Frentista (2)

Confeiteiro (2)

Costureira na confecção em série (50)

Encanador (2)

Borracheiro (1)

Vaqueiro (1)

Das 1.514 oportunidades, 1.074 não exigem experiência anterior, com destaque para:

Operador de caixa (228 vagas)

Auxiliar de limpeza (107)

Atendente de balcão (28)

Açougueiro (10)

Estoquista (4)

Vendedor interno (3)

A Funsat também disponibiliza vaga exclusiva para PcD (pessoa com deficiência), para o cargo de cumim, profissional que auxilia garçons em estabelecimentos do ramo alimentício.

Como se candidatar

Para participar dos processos seletivos, é necessário estar com o cadastro atualizado na Funsat, o qual deve ser feito presencialmente. Os interessados devem apresentar documento de identidade ou CNH, CPF, comprovante de residência e histórico profissional.

A sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, em Campo Grande. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

A lista completa de vagas pode ser consultada no site oficial:

https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/

