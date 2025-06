Campo Grande lidera geração de empregos na indústria de MS em 2025

Capital criou 1.460 vagas formais no setor entre janeiro e abril, puxando avanço estadual

A indústria sul-mato-grossense iniciou 2025 em ritmo acelerado na geração de empregos formais, e Campo Grande desponta como principal destaque nesse cenário. Entre janeiro e abril, a capital criou 1.460 novos postos de trabalho no setor industrial, o maior saldo entre todos os municípios do estado.

No total, a indústria de Mato Grosso do Sul foi responsável por 6.661 vagas formais abertas nos quatro primeiros meses do ano, o equivalente a 36% de todos os empregos com carteira assinada gerados no estado nesse período. Só no mês de abril, o setor industrial abriu 2.084 vagas, conforme levantamento do Observatório da Indústria da Fiems.

Para o secretário da Semades, Ademar Silva Junior, o resultado é consequência de ações de estímulo ao empreendedorismo local. “Esse resultado expressivo na geração de empregos é reflexo direto das políticas públicas que estamos trabalhando para atrair investimentos, desburocratizar processos e apoiar quem quer empreender e crescer na nossa cidade”, declarou.

Segundo o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende, a maior parte dessas vagas está concentrada na indústria de transformação, responsável por 120,1 mil empregos formais em MS. A construção civil vem em seguida com 32,2 mil, enquanto os serviços industriais de utilidade pública empregam 8,4 mil pessoas, e a indústria extrativa mineral, 4,6 mil.

As atividades que mais impulsionaram a geração de vagas incluem construção de edifícios (+1.720), abate de bovinos (+851), abate de suínos (+657), fabricação de álcool (+649), obras de terraplanagem (+349) e fabricação de celulose (+271). Montagem de estruturas metálicas, produção de pré-moldados, construção de rodovias e curtimento de couro também apresentaram bom desempenho.

Além da capital, municípios como Inocência (+1.109), Dourados (+684), São Gabriel do Oeste (+310), Naviraí (+287) e Rio Verde de Mato Grosso (+270) também se destacaram com saldos positivos na criação de vagas industriais.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram