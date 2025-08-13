STJ prorroga afastamento de Ronaldo Chadid do TCE-MS por mais um ano

O ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou nesta quarta-feira (13) a prorrogação, por mais um ano, do afastamento cautelar do conselheiro Ronaldo Chadid do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS). A decisão, publicada hoje, atende a pedido do Ministério Público Federal (MPF) e mantém Chadid fora do cargo até, pelo menos, 13 de agosto de 2026.

O conselheiro foi afastado inicialmente em 8 de dezembro de 2022, no âmbito da operação Terceirização de Ouro, da Polícia Federal. A ação é desdobramento da Mineração de Ouro, deflagrada em 8 de junho de 2021, quando foram apreendidos R$ 889.660,00 na casa de Chadid e outros R$ 729.600,00 no apartamento de sua assessora-chefe, Thaís Xavier Ferreira da Costa. Ambos são réus por lavagem de dinheiro.

Na decisão, o relator destacou a gravidade das condutas atribuídas ao conselheiro. “Persistem os motivos que deram causa à decretação das cautelares, notadamente o afastamento do denunciado do cargo, como forma de preservar a reputação, a credibilidade e a imagem da Corte de Contas”, afirmou Falcão, frisando que a medida poderá ser reavaliada ao fim da instrução criminal.

O ministro também lembrou que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar habeas corpus apresentado pela defesa, manteve as cautelares impostas pelo STJ. Um ofício já foi encaminhado ao TCE-MS para comunicar a prorrogação do afastamento.

Defesa contesta denúncia

Na sessão de 6 de março de 2024, no STJ, a defesa de Chadid, alegou que a denúncia é inepta e que nem mesmo a Polícia Federal teria apontado com certeza a origem dos R$ 1,6 milhão apreendidos. O advogado sustentou ainda que guardar dinheiro em mala não caracteriza, por si só, lavagem de dinheiro ou ocultação de patrimônio, e que o não pagamento de boletos no próprio nome não é crime.

A defesa de Thaís, argumentou que um laudo papiloscópico não identificou digitais da assessora na parte interna da mala que continha parte do dinheiro, e que o conteúdo só foi descoberto após a Polícia Federal arrombar o objeto.

Outros casos

Afastado na mesma operação, o conselheiro Waldir Neves conseguiu retornar ao cargo em maio deste ano, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Já Iran Coelho das Neves permanece afastado.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram