Piso de frentistas de MS sobe para R$ 1.590 em março

Uma boa notícia para os frentistas dos postos de combustíveis de Mato Grosso do Sul: A partir de 1º de março seus salários terão reajuste superior à inflação. Com isso, o piso da categoria passa para R$ 1.590,00. Com o adicional de periculosidade, chega a R$ 2.067,00.

Esse foi um dos resultados positivos ao trabalhador da negociação salarial entre as entidades que representam esses profissionais, o Sinpospetro/MS (Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis Derivados de Petróleo de Mato Grosso do Sul) e o Sinpetro/MS (patronal).

“Consideramos uma vitória aos trabalhadores o resultado dessa negociação”, afirmou José Hélio da Silva, presidente do Sinpospetro/MS. Segundo ele, para os empregados que ganham salário superior ao piso da categoria, pactuam as partes a livre negociação desde que o reajuste não seja inferior a 5,788% sobre o salário de fevereiro de 2023.

Pelo acordo também, o salário de gerente de posto será, no mínimo, superior a 100% do piso salarial fixado para frentistas, lavadores, atendentes de escritório, auxiliares de serviços gerais, valeteiros, lubrificantes, vigias, caixa interno do posto e atendentes de loja de conveniências, que é de R$ 1.590,00.

O cartão alimentação dos funcionários terá um aumento de 38%. Passando dos atuais R$140,00 para no mínimo R$194,00. O trabalhador terá a opção de receber o cartão ou receber uma cesta básica com produtos alimentícios e de higiene e limpeza. Esse é outro avanço nas negociações, em benefício dos trabalhadores, afirma o presidente José Hélio da Silva. Acesse também: Operário estreia pela Copa do Brasil no Estádio “Morenão” com luzes novas

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Com informações da assessoria