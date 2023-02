Jerry Espíndola encerra programação gratuita do “Sesc no Bosque” neste domingo

Neste domingo, 26, o cantor Jerry Espíndola se apresenta no encerramento da programação de fevereiro do “Sesc no Bosque”. O evento acontece no Shopping Bosque dos Ipês, na saída para Cuiabá, em Campo Grande e a entrada é de graça.

O show de Jerry Espíndola acontece às 12 horas, na praça de alimentação do shopping, e é aberto a todos. Com voz e violão, o cantor vai interpretar músicas autorais presentes em seus 10 álbuns lançados, incluindo os hits “Meu Vício” e “Colisão”.

Além disso, o público poderá curtir releituras de compositores locais, desde a geração Prata da Casa, como Geraldo Espíndola e Almir Sater, até a geração mais nova, com canções de Marina Peralta, André Stabille e Xáras Gabriel.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 3311-4300 ou pelo WhatsApp (67) 3311-4417.