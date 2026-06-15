PIS/Pasep 2026: trabalhadores nascidos em julho e agosto já podem sacar abono salarial

Os trabalhadores nascidos nos meses de julho e agosto já podem sacar o abono salarial do PIS/Pasep 2026 a partir desta segunda-feira (15). O benefício faz parte do calendário unificado referente ao ano-base de 2024 e contempla empregados da iniciativa privada e servidores públicos que atendem aos critérios estabelecidos pelo governo federal.

Os pagamentos são realizados pela Caixa Econômica Federal, no caso do PIS, destinado aos trabalhadores da iniciativa privada, e pelo Banco do Brasil, responsável pelo Pasep, voltado aos servidores públicos. Os valores ficam disponíveis para saque até o dia 30 de dezembro de 2026.

Têm direito ao benefício os trabalhadores que exerceram atividade formal com carteira assinada por pelo menos 30 dias durante 2024, receberam remuneração média mensal de até R$ 2.765,93 e estão inscritos no programa PIS/Pasep há, no mínimo, cinco anos. Também é necessário que as informações tenham sido corretamente enviadas pelo empregador aos sistemas do governo.

O valor do abono varia conforme o período trabalhado no ano-base. Quem trabalhou durante os 12 meses de 2024 recebe o valor integral de um salário mínimo, atualmente fixado em R$ 1.621. Já os trabalhadores que atuaram por menos tempo recebem quantia proporcional ao número de meses trabalhados.

A consulta pode ser feita pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, na área “Abono Salarial”, ou pelo Portal Emprega Brasil, mediante acesso com conta Gov.br. Informações também estão disponíveis pela Central Alô Trabalho, no telefone 158, e nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho.

Segundo a previsão do governo federal, cerca de 26,9 milhões de trabalhadores serão beneficiados ao longo de 2026, com a liberação de aproximadamente R$ 33,5 bilhões em recursos. Quem não sacar o valor dentro do prazo não perde o direito ao benefício de forma definitiva. O montante retorna ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), mas poderá ser solicitado posteriormente dentro do prazo legal de até cinco anos.

Calendário do PIS/Pasep 2026

– Nascidos em janeiro: 16 de fevereiro

– Nascidos em fevereiro: 16 de março

– Nascidos em março e abril: 15 de abril

– Nascidos em maio e junho: 15 de maio

– Nascidos em julho e agosto: 15 de junho

– Nascidos em setembro e outubro: 15 de julho

– Nascidos em novembro e dezembro: 17 de agosto

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