Homem é baleado na perna enquanto andava próximo a linha ferroviária, em Campo Grande

Na noite deste domingo (14), um homem, de 25 anos, que ainda não teve suas informações divulgadas, foi vítima de disparo de arma de fogo na perna. O caso aconteceu próximo a um matagal na linha ferroviária desativada, na Vila Romana, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima informou a policia que estava caminhando pelo local, quando foi atingido por um disparo. Ainda segundo ele, acredita que mais de uma pessoa estaria envolvida, já que no momento do crime, escutou diversas vozes.

O Corpo de Bombeiros para realizar os primeiros atendimentos, e posteriormente, encaminhou a vítima para a Santa Casa.

O caso segue sob investigação para identificar os autores. A Policia Militar foi acionada no local.

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