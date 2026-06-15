Curso de Design de Sobrancelhas qualifica moradores da Vila Nasser

O curso gratuito de Design de Sobrancelhas, promovido pela Sejuv (Secretaria Executiva da Juventude), foi concluído no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Vila Nasser. Realizada entre os dias 8 e 12 de junho, a capacitação proporcionou aos participantes conhecimentos práticos sobre técnicas de design de sobrancelhas, aplicação de henna e atendimento ao público, oferecendo uma oportunidade de qualificação profissional e geração de renda.

A iniciativa é resultado da parceria entre a Sejuv e a SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), que leva cursos gratuitos aos CRAS em diferentes regiões da Capital, ampliando o acesso da população a oportunidades de capacitação profissional.

Para a cabeleireira Nathia Jessica Silva, de 42 anos, o curso representou uma oportunidade de ampliar os serviços oferecidos aos seus clientes. “O curso ajudou bastante. Eu já trabalho como cabeleireira e essa capacitação vai agregar ainda mais ao meu trabalho no salão, oferecendo mais uma opção de atendimento para minhas clientes”, destacou.

A aluna Liza Yoshida, de 24 anos, também avaliou positivamente a experiência e afirmou que a capacitação trouxe mais confiança para atuar na área. “O curso ajudou bastante a desenvolver técnicas que eu ainda fazia com insegurança. Agora consegui ganhar mais prática e pretendo seguir nessa área, buscando me aperfeiçoar cada vez mais”, disse.

A parceria entre a Sejuv e a SAS tem como objetivo descentralizar o acesso às capacitações, levando os cursos diretamente para os bairros por meio das unidades dos CRAS. A ação permite que mais moradores tenham acesso à qualificação sem a necessidade de se deslocarem para a região central da cidade, ampliando as oportunidades de geração de renda e fortalecimento da autonomia financeira das famílias.

Segundo a gerente de Ações da SAS, Mirian Vilela, a união entre as secretarias é fundamental para ampliar o alcance das ações de qualificação profissional.

“Essa parceria é essencial para levar mais capacitações e autonomia financeira para famílias que estão distantes da região central. Quando a Sejuv leva os cursos para as unidades dos CRAS, amplia muito mais essa rede de atendimento e conseguimos alcançar as sete regiões da cidade com mais oportunidades de qualificação”, explicou.

De acordo com a Secretaria Executiva da Juventude, nos cursos realizados em parceria com os CRAS, a definição da quantidade de vagas é de responsabilidade da unidade que recebe a capacitação. Já os cursos promovidos na sede da secretaria seguem o número de vagas estabelecido pela própria Sejuv.

A Sejuv orienta os interessados que não conseguiram participar desta turma a acompanharem as redes sociais da secretaria, onde serão divulgadas novas turmas e futuras oportunidades de qualificação profissional.

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