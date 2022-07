Petrobras reduz preço da gasolina nas bombas a partir de amanhã

O preço da gasolina vai diminuir ainda mais nas distribuidoras a partir desta quarta-feira. Na manhã de hoje (19), a Petrobras informou que vai reduzir o preço da gasolina vendida. Segundo a estatal petrolífera, o valor do litro passará de R$ 4,06 para R$ 3,86 por litro. Os preços cobrados nos demais combustíveis não sofrerão alteração. A redução será de R$ 0,20 por litro, ou -4,93%. Essa é a primeira queda desde dezembro.

Conforme informações do G1, o valor volta a ser o mesmo de maio deste ano, quando o ajuste anunciado pela Petrobras em junho, havia subido de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro (alta de 5,18)

Valor na bomba de combustível

Os valores de venda dos combustíveis nas refinarias são um dos fatores de muitas críticas pela população brasileira. De acordo com a Petrobrás, a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos de combustíveis. A parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,96, em média, para R$ 2,81 a cada litro vendido na bomba.

Quem fiscaliza o valor nas bombas de combustíveis é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Por conta da limitação do ICMS aprovada no Congresso Nacional, a gasolina estava em queda nas últimas três semanas. A proposta iniciou na Câmara, onde foi aprovada com objetivo de reduzir o preço, principalmente, dos combustíveis na conta de luz.

Essa medida aprovada, fez o preço médio da gasolina passar de R$ 7,39 para R$ 6,07. A redução nas refinarias deve empurrar o valor ainda mais para baixo.

Quando foi instaurada a política de paridade de preços internacionais (PPI), em 2016, a Petrobras tenta parear o preço da gasolina na refinaria com preço internacional. Os reajustes são resultados das oscilações dos preços do petróleo e do câmbio.