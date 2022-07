Receita Federal alerta sobre golpes online

A Receita Federal divulgou um alerta sobre golpes que vem acontecendo no meio online, onde estão sendo utilizados em anúncios de vendas de produtos com preços bem reduzidos o nome da Receita e das suas alfândegas.

Em nota, é informado que esses estelionatários se utilizam de anúncios pagos no e-commerce para enganar os consumidores. Nessas propagandas falsas são aproveitados “de forma ilícita o nome das unidades da Receita Federal responsáveis pelas atividades de controle aduaneiro, as Alfândegas, na tentativa de simular veracidade na aplicação do golpe. ”

O órgão ainda esclarece que nem ele e nem as alfândegas comercializam qualquer tipo de produto e que “essas unidades são responsáveis por gerir e executar atividades de controle aduaneiro, de atendimento e orientação ao cidadão e as relativas ao combate aos ilícitos tributários e aduaneiros, inclusive à contrafação, à pirataria, ao tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, ao tráfico internacional de armas de fogo e munições e à lavagem e ocultação de bens, direitos e valores, observadas as competências específicas de outros órgãos.”

A algum tempo atrás, a Receita Federal já havia pedido cautela da população pois estava ocorrendo outro golpe, onde eram visados tomadores de empréstimo. Nesse, os responsáveis se passam por empresas que condicionam a liberação de crédito ao pagamento antecipado de IOF via pix, fornecendo documentos falsos de notificação e de arrecadação que induzem o cidadão a recolher taxas inexistentes para a liberação do dinheiro.

