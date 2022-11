Petrobras reduz o preço do gás de cozinha em 5,3%

O preço do gás de cozinha (GLP) ficará mais barato a partir de hoje (17). Em anúncio divulgado na quarta-feira (16), a Petrobras comunicou a redução de 5,3% no preço do gás vendido às distribuidoras, com isso o valor médio passará de R$ 3,7842/kg para R$ 3,5842/kg.

Está é a quarta redução consecutiva e equivale a R$ 46,59 por botijão de 13kg, ou uma redução média de R$ 2,60 por 13 kg. A última alteração no preço do GLP foi no dia 22 de setembro, quando o quilo passou de R$ 4,0265 para R$ 3,7842, o que corresponde a R$ 49,19 por 13 kg.

Apesar da queda, no início deste ano o gás de cozinha vendido pela Petrobras sofreu um reajuste de 16,1%, o que impactou o bolso do consumidor. Em 2021 o preço sofreu um reajuste de 7,2% em outubro e 6% em julho do mesmo ano.

Conforme a estatal, a redução tem o intuito de equilibrar os preços da empresa com o mercado sem repassar para os preços internos a volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio.

