Riedel inicia transição que irá até meados de dezembro

A transição do Governo começa nesta quinta-feira (17), e está prevista para ser entregue no dia 16 de dezembro conforme o anúncio feito nesta manhã (17) pelo governador eleito Eduardo Riedel (PSDB) juntamente ao governador Reinaldo Azambuja durante a coletiva de imprensa.

“Eu conheço o governo, mas a vida é dinâmica e devemos buscar vencer os desafios diários. Quero saldar o meu vice-governador por ter aceitado coordenar esta equipe e iremos buscar uma equipe técnica focan do primeira mente na estrutura do governo”, agradeceu Riedel sobre os membros da equipe de transição.

O plano de governo será o norte da gestão e será seguido para levar MS no patamar que pretendem segundo Riedel. “Nada para durante este processo transitório então sairemos da transição com relatórios prontos para toda a sociedade e respeitaremos os movimentos que o país está passando. “, Defendeu Riedel.

O Governador Reinaldo Azambuja (PSDB), fez questão de exaltar o governo afirmando que está entregando-o com a capacidade de obter empréstimos do Governo Federal e com o caixa organizado e todos os compromissos pagos.

Já Eduardo Riedel antecipou que neste primeiro momento concentrarão as forças nos projetos e na estrutura, as pessoas que irão compor o Governo será a última coisa a ser analisada. “Qualquer anúncio de secretariado será feito depois do dia 16 de dezembro. Quero aproveitar e agradecer a todos os convidados para fazer este trabalho e entregar o Melhor governo possível”, adiantou Riedel.

Os membros da transição anunciados oficialmente são: Ricardo Senna é adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Tanner Castro, servidor de carreira, que ocupa a função de superintendente de Gestão da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica e Sandra Amarilha, novata e escolhida de Riedel por usa competência.

Barbosinha coordenará o trabalho até dia 16 de dezembro. “Governo é trabalho de equipe. será um privilégio participar desta caminhada e desde o início eu tinha certeza do sucesso deste projeto. Será uma caminhada em absoluta sintonia. ” reafirmou o coordenador da transição e vice-governador Barbosinha.

Riedel antecipou que analisarão os projetos que necessitem de urgência para que ainda este ano junto com o atual governo encaminhem algumas pautas para a Assembleia. Reinaldo antecipou que o IPVA 2023 será encaminhado nos próximos dias para assembleia, já de comum acordo com o próximo governante.

E finalizando Riedel garantiu que os projetos sociais permanecerão com atenção máxima ligo no início do próximo ano. Garantindo a possibilidade do aumento do Mais Social para 2023.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.