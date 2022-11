Microempresários apostam em novidades para vender mais na Copa

Em MS, 112,9 mil comerciantes no Estado dizem estar se preparando

Com a proximidade da Copa do Mundo, os pequenos negócios aproveitaram a data para trazer novidades para a população e ter renda extra. Segundo o Sebrae-MS, em Mato Grosso do Sul, 42% dos empresários afirmam estar em preparação para a Copa do Mundo. O percentual representa 112,98 mil empresas de um total de 268.999 no Estado. Além disso, 26% acreditam que o faturamento da empresa vai crescer durante o evento esportivo.

A empreendedora Tatiana Agnelli Ottólia de Souza possui o ateliê Tutti Frutti voltado para a costura criativa. Ela teve a ideia de criar um kit para o álbum da Copa, com capa e nécessaire.

“A ideia para a nova peça veio ao conversar com clientes e buscar por referências. Quando foi lançado o álbum de figurinhas da Copa, imaginei a importância afetiva. Pensei que algo tão caro precisava estar protegido e como seria mais fácil para levar junto às figurinhas para trocar. Dessa forma, nasceu o kit com a capa para o álbum com nécessaire. Foi um sucesso de vendas e inspiração para outras artesãs”, ressalta.

As empreendedoras Maria Letícia Oliveira do Amaral e Tatiana Agnelli Ottólia de Souza já começaram a perceber o interesse dos clientes por peças temáticas, em Campo Grande. As duas atuam na área do artesanato: Maria Letícia é proprietária da Marbela Acessórios, focada na produção de laços.

A empresária Maria Letícia apostou no verde e amarelo para a produção de laços, de acordo com o que o cliente deseja.

“A Copa do Mundo vem para nos lembrar como é emocionante torcer pelo nosso país. É sinônimo de união e confraternização, o famoso ‘vestir a camisa’. No meu caso, ofereço aos meus clientes acessórios com as cores da nossa bandeira, para enfeitar ainda mais os torcedores”, destaca Maria Letícia.

Segundo o analista técnico do Sebrae-MS, Carlos Henrique de Oliveira, é preciso utilizar a criatividade. “Crie combos, de produtos ou serviços, uma das melhores estratégias que podem ser adotadas pelos empreendedores é a originalidade na apresentação das peças. Fazendo isso, acabam criando soluções para ajudar os clientes”, explicou o analista.

Além disso, juntamente com a inovação, o empresário precisa de um bom planejamento financeiro para que não tenha problemas de fluxo de caixa, além de fazer uma análise de estoque a fim de compreender a demanda dos clientes pelos produtos.

Outro fator que merece consideração é o uso de recursos digitais para venda e divulgação de produtos. Segundo o analista do Sebrae-MS, é essencial interagir com os clientes pelas redes sociais para estabelecer um relacionamento mais próximo com o público e conseguir despertar o interesse das pessoas pelos produtos. Além do universo digital, o cuidado também precisa existir na loja física.

Por fim, Carlos destaca que “utilizar as vitrinas de forma atrativa é uma maneira de convidar os clientes para conhecerem os produtos expostos.

Então, mesmo que a sua empresa não trabalhe com um produto específico voltado para a copa, você pode apostar na decoração para deixar o espaço com o clima da competição, isso também faz a diferença para chamar a atenção de novos clientes”, finaliza.

