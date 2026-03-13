Governo Federal reconhece situação de emergência após fortes chuvas em Rio Negro

Município de Mato Grosso do Sul está entre 30 cidades brasileiras consideradas na mesma situação devido a desastres naturais

Nesta sexta-feira (13), o município de Rio Negro, em Mato Grosso do Sul, teve a situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal após ser atingido por fortes chuvas.

A medida foi oficializada por meio da Portaria nº 799 , publicada no DOU (Diário Oficial da União) pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional.

Com o reconhecimento federal, a prefeitura passa a ter acesso a recursos da União para ações emergenciais de apoio à população. Entre as medidas que podem ser solicitadas estão a compra de cestas básicas, água mineral, refeições para equipes de trabalho e voluntários, além de kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório.

Rio Negro está entre 30 municípios brasileiros que tiveram a situação de emergência reconhecida nesta sexta-feira em razão de diferentes desastres naturais. No caso da cidade sul-mato-grossense, o reconhecimento ocorreu devido aos impactos provocados pelas chuvas intensas.

Outras cidades também foram incluídas na mesma portaria, em estados como Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe. Em algumas localidades, o reconhecimento ocorreu por causa de inundações, vendavais, estiagem e até processos de erosão.

Com a situação oficialmente reconhecida, os municípios podem solicitar apoio financeiro ao Governo Federal por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Após o envio do plano de trabalho, técnicos da Defesa Civil Nacional analisam as necessidades apresentadas e os valores solicitados antes da liberação dos recursos.

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