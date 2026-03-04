Sesc Teatro Prosa terá semana com atrações gratuitas que vão do lírico ao teatro infantil

Programação entre 10 e 14 de março inclui homenagem ao Dia da Mulher, cinema nacional, show inédito, dança contemporânea e espetáculo ambiental para crianças

O Sesc Teatro Prosa, em Campo Grande, promove entre os dias 10 e 14 de março uma sequência de apresentações culturais abertas ao público. A proposta reúne diferentes linguagens artísticas ao longo da semana, com entrada gratuita e retirada de ingressos pela plataforma Sympla.

A abertura será na terça-feira (10), às 19h, com o concerto “O som do feminino”, conduzido pelo Coro Lírico Cant’arte. O grupo, formado por estudantes de canto e admiradores da música clássica, preparou uma apresentação especial em referência ao Dia da Mulher. A noite terá repertório composto por canto lírico, poesia, música instrumental e dança, com participação da Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul. A classificação é livre.

Na quarta-feira (11), também às 19h, o Cine Sesc apresenta o filme “Malu”, dirigido por Pedro Freire. A produção, com duração de 100 minutos e classificação indicativa de 14 anos, retrata a trajetória de uma atriz que enfrenta dificuldades financeiras e conflitos familiares enquanto revive lembranças de um passado artístico de prestígio. A personagem principal é interpretada por Yara de Novaes, e a narrativa aborda temas como envelhecimento, preconceito e recomeço.

A programação musical retorna ao palco na quinta-feira (12), às 19h, com o show “Brilha & Reluxx”. As cantoras, compositoras e instrumentistas Iara Rennó e Luiza Brina se apresentam pela primeira vez na Capital com o projeto conjunto. O espetáculo reúne composições autorais e parcerias em formato intimista, com classificação livre.

Na sexta-feira (13), às 19h, será a vez da dança contemporânea ocupar o teatro com “Quem a mim nomeou o mundo?”, criação de Maria Fernanda Figueiró. O espetáculo propõe questionamentos sobre normas de gênero e estruturas sociais que impactam corpos e subjetividades. A classificação indicativa é de 14 anos.

O encerramento ocorre no sábado (14), às 16h, com a peça infantil “Dona Arara Vai Casar”, do grupo Deslimites. A história acompanha Arareca, personagem que decide alertar os humanos sobre a preservação ambiental após escapar de um sequestro. Com mais de 50 bonecos em cena, a montagem aborda de forma lúdica a conservação do Pantanal e os desafios enfrentados pela fauna da região.

