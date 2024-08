Pesquisa aponta aumento de mais de 100% no quilo da cebola em supermercados

A reportagem encontrou preços que variam de R$ 2,99 a R$ 5,99

Na seção de hortifruti o quilo da cebola registrou aumento de 100,33% de um supermercado para o outro. Conforme revelou a pesquisa de preço com itens da cesta básica realizada pelo jornal O Estado, nesta última sexta-feira (23), o quilo do alimento é vendido entre R$ 2,99 e R$ 5,99. O levantamento é feito em seis estabelecimentos de Campo Grande, com intuito de informar ao consumidor o preço médio e a variação de valor com base nos comércios.

Item no topo da lista de compras das famílias, o pacote de arroz (Tio Lautério) de 5 kg tem um gasto médio de R$ 26,09, já a variação preço do alimento é de 21,59% entre uma unidade de venda para outra custando entre R$ 24,59 e 29,90. Em seguida, o pacote de feijão de 1 kg é vendido por R$ 5,88 em média, a diferença de preço calculada é de 16,39% sendo vendido entre R$ 5,49 e R$ 6,39.

O pacote de sal (Cisne) com 1 kg custa entre R$ 3,45 podendo chegar a R$ 5,59, ou seja de um comércio para o outro o produto pode ficar 62% mais caro para o consumidor.O preço médio que o campo-grandense adquirir o item é de R$ 4,00. Com uma diferença de preço menor (11,12%) o óleo de cozinha (Concórdia) de 900 ml é vendido em média por R$ 5,56, os valores em que o produto é vendido não apresenta grandes variações, custando entre R$ 5,39 (Comper e Fort) e R$ 5,99 (Nunes).

Com um comportamento de preço semelhante ao da cebola, o quilo da batata registrou queda no preço nos últimos dois meses. Entretanto, a diferença de preço em que o item é vendido entre os pontos pesquisados, acende um alerta para o consumidor que pode pagar até 80,52% a mais no mesmo item. O quilo do tabernáculo segundo a pesquisa varia de R$ 4,98 a R$ 8,99. O alimento usado no preparo de pratos como “purê de batata”, custa em média R$ 6,35 o quilo.

Já a variação nos preços praticados para o quilo do tomate é de 66,56%, o produto é vendido em torno de R$ 3,71 valor que tem gerado alívio no orçamento do consumidor que estava acostumado/forçado a pagar quase R$ 10,00 no quilo, no início do ano. A reportagem coletou valores que variam entre R$ 2,99 e R$ 4,98. Nesta semana, o quilo da banana foi custou em média R$ 7,05, os preços encontrados nesta sexta-feira, oscilaram entre R$ 5,75 e R$ 8,99.

Na seção do açougue nos supermercados, o quilo do frango congelado é vendido por aproximadamente R$ 10,47. Na pesquisa de preços a proteína custa entre R$ 8,29 e R$ 13,99. Enquanto o quilo do coxão mole comercializado à vácuo custa entre R$ 32,90 e R$ 38,99 (18,50% de variação), a média de preço da carne é em torno dos R$ 35,77.

Produtos de higiene

Com uma média de preço em torno dos R$ 27,55 o papel higiênico (Neve) com 12 unidades custa entre R$ 23,79 e R$ 32,99. A variação de preço do produto ficou em 38,67%. O creme dental é vendido por R$ 5,11 em média, nas prateleiras o produto é repassado para a clientela no valor de variam de R$ 4,58 e R$ 6,29 (37,34%).A pesquisa levou em consideração a marca Colgate.

O consumidor precisa desembolsar em média R$ 2,25 para a compra do sabonete (Lux) de 90g, em dois supermercados o cliente paga R$ 1,89 na unidade, já em outro ponto o valor cobrado é de R$ 2,99. O que resulta um aumento de até 58,19% no preço do sabonete.

