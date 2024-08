Campo Grande 125 anos: confira o que ‘abre e fecha’ na Capital

Em comemoração ao aniversário de 125 anos de Campo Grande, os horários de funcionamento de serviços públicos, comércio e saúde da Capital serão alterados. Confira abaixo o que vai abrir e fechar nesta segunda-feira (26):

Supermercados

Os supermercados terão funcionamento normal, sem alterações nos seus horários, segundo a AMAS (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados).

Saúde

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) todas as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e CRSs (Centro Regional de Saúde) vão funcionar normalmente no fim de semana e no feriado do dia 26 de agosto. Entre as USFs (Unidades de Saúde da Família), somente a USF Tiradentes vai abrir, e com plantão de vacinação, das 07h às 16:45 hs, a unidade fica na avenida José Nogueira Vieira.

Shoppings

Shopping Campo Grande: o local segue com seu horário de funcionamento normal, das 10h às 22h;

Shopping Norte Sul Plaza: horário normal de funcionamento, das 10h às 22h;

Shopping Bosque dos Ipês: horário normal de funcionamento, das 10h às 22h;

Pátio Central Shopping: irá funcionar das 9h às 16h.

Mercadão Municipal

Funciona normalmente pela manhã a parti das 6h30, com fechamento ao meio-dia.

Camelódromo

Não abre na segunda-feira (26) e volta a funcionar normalmente na terça-feira (27).

Bancos

As agências bancárias não abrem para atendimento ao público. Voltam a funcionar no próximo dia útil, terça-feira (27).

Segurança

Somente a Depac-Centro, Depac-Cepol, Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e o 4º DP estarão abertos no feriado. Segue abaixo os endereços:

Depac-Centro – Rua Padre João Crippa, 1.581 – (67) 3312-5700

Depac-Cepol – Rua Soldado-Policia Militar Reinaldo de Andrade, 167 – Tiradentes – (67) 3318-9000

Deam – Rua Brasília, 85 – Jardim Imá – (67) 2020-1300

4ª DP – Rua Barreiras, 748 – Moreninha II

Correios

As agências de Campo Grande não abrem segunda.

Detran-MS

Na segunda-feira (26) não haverá atendimento ao público nas agências de Campo Grande. Vale lembrar que 95% dos serviços ofertados pelo órgão estão disponíveis no site Meu Detran e app Detran MS. No interior do Estado as agências estarão funcionando normalmente.

Feira Central

O local não vai abrir as portas no aniversário de Campo Grande.

Parque das Nações Indígenas

Funciona em horário normal, das 06h as 22h.

Comércio

Conforme a CDL-CG (Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande), as lojas de Campo Grande poderão abrir normalmente no dia 26 de agosto, aniversário de Campo Grande. A autorização consta na Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o Sindivarejo CG (Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande), Fecomércio MS e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande.

