Pecuaristas aumentam investimento em genética e inseminação artificial cresce 4% em 2024

O pecuarista investiu mais em genética bovina em 2024 ante 2023. É o que apontam os dados do INDEX ASBIA, da Asbia (Associação Brasileira de Inseminação Artificial), elaborado pelo Centro de Estudos em Economia Aplicada (Cepea), da USP (Universidade de São Paulo). “Houve aumento de 6% em coleta, 14% na importação de sêmen e de 4% no uso de doses no rebanho para melhoramento dos animais”, informa Lilian Matimoto, executiva da Asbia.

A produção de doses de sêmen atingiu 20,5 milhões ante as 19,4 de 2023 e a importação saltou de 5 para 5,7 milhões, resultando na oferta de 7,4% a mais de genética bovina no mercado nacional em 2024, com 26,2 milhões de doses ao todo.

“É um recorte muito importante para o cenário da pecuária – que, sem sombra de dúvidas, colherá bons frutos no longo prazo. Em 2024, a inseminação artificial foi praticada em 81% dos municípios brasileiros como ferramenta para agregar produtividade ao rebanho. No total, a IA foi utilizada em 4.496 municípios. Esse resultado nos deixa muito satisfeitos, mas sabemos que ainda há muita oportunidade neste campo”, aponta a executiva.

O investimento em doses de sêmen com aptidão para leite por parte de produtores alcançou o volume de 5,9 milhões (+ 9%). Foi o maior volume desde 2018. As doses de sêmen com aptidão para corte aumentaram 3% em relação a 2023 – indo de 17 para 17,5 milhões. Somando corte e leite, o aumento é de 4% no investimento em genética bovina melhoradora ante 2023, com 23,4 milhões de doses adquiridas pelos criadores.

“Mesmo considerando os períodos difíceis para corte e leite em 2024, os pecuaristas não deixaram de investir em melhoramento genético. E isso deve ser valorizado. Num ano complexo, aumentou a inserção de genética melhoradora buscando um cenário melhor no futuro. Feliz em verificar o reconhecimento do mercado à mensagem da ASBIA de que genética não é um custo, mas uma ferramenta valiosa para potencializar os resultados produtivos dos rebanhos leiteiros e de corte”, destaca Lilian Matimoto.

Outros números – de acordo com o INDEX ASBIA 2024, as exportações de sêmen recuaram 5% em 2024. Foram exportadas 368.371 doses de sêmen de aptidão para leite e 464.905 doses de aptidão para corte. A prestação de serviço foi 20% menor, envolvendo 1.405.038 doses produzidas para este meio. Considera-se prestação de serviço os contratos de coleta e industrialização de doses firmados entre produtores e empresas em que os pecuaristas utilizarão o sêmen produzido em seu próprio rebanho.