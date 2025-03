Frigorífico mineiro quer impulsionar produção de carne em parceria com produtores de MS

Em uma troca estratégica, o Parceiro Produtor estima a compra de aproximadamente 40 mil cabeças de gado

A qualidade da produção dos produtores em Mato Grosso do Sul atraiu os olhares de uma grande empresa do setor de proteína animal, de Minas Gerais, a Carapreta. Empresa tradicional no mercado, ainda não possuía relações de negócio com produtores sul-mato-grossenses. A parceria surge através do “Projeto Parceiro Produtor”, idealizado e já realizado com criadores de diversas regiões do Brasil. Agora, a iniciativa visa fomentar o agronegócio de ambos os estados.

Em um cenário otimista, o diretor industrial Marcelo Carvalho explicou, em entrevista para O Estado, que a parceria inédita vai impulsionar a produção de carne bovina. A projeção inicial é ultrapassar a compra de 40 mil cabeças de gado para abate. Após a compra, Carvalho frisa que a empresa se preocupa com toda a cadeia produtiva, garantindo rastreabilidade, bem-estar animal e práticas sustentáveis em cada etapa do processo.

“O Parceiro Produtor é um projeto no qual buscamos produtores interessados em fornecer bezerros para nós. Já trabalhamos com esse formato em outros estados, mas, em Mato Grosso do Sul, ainda não tínhamos parceria com nenhum produtor”, explica Carvalho.

Atualmente, a Carapreta destina cerca de 10% de sua produção ao mercado externo. A empresa possui habilitação para exportar seus produtos para mais de 30 países, atendendo mercados exigentes que valorizam carne de alta qualidade e sustentável. Essa exigência motiva a companhia a manter o foco na expansão do mercado internacional, levando a excelência da pecuária brasileira para diferentes regiões do mundo.

“Acreditamos que o futuro da pecuária está na responsabilidade ambiental, na inovação e no compromisso com a entrega de produtos excepcionais para os consumidores brasileiros e internacionais”, destaca o diretor industrial.

Parceiro Produtor

Promovendo o desenvolvimento no setor produtivo, o projeto visa estabelecer parcerias para a comercialização de fêmeas de desmama meio-sangue Angus. Neste modelo, a empresa fornecerá sêmen de alto padrão genético, garantindo um rebanho com características superiores, como marmoreio e desempenho.

Os produtores parceiros serão responsáveis pela criação, enquanto a Carapreta assegura a compra de 100% dos animais gerados pelo projeto, tanto fêmeas quanto machos. Além disso, o projeto prevê a continuidade da parceria com novas inseminações em 2026 e 2027, garantindo previsibilidade e segurança tanto para os produtores quanto para a Carapreta.

Produtor, conheça a Carapreta

A Carapreta nasceu com o propósito de transformar o mercado de proteína animal no Brasil. Ao analisar o setor, identificou-se uma lacuna na oferta de proteínas nobres, que garantam padronização, regularidade e sustentabilidade. Diante disso, surgiu a ideia de criar uma empresa especializada em proteínas de alta qualidade, rastreáveis e produzidas dentro do conceito “Farm to Table” – da fazenda para a mesa.

A operação abrange todo o ciclo produtivo, desde a seleção genética dos animais até o abate, garantindo produtos diferenciados para consumidores exigentes. A Carapreta se baseia nos pilares de regularidade, qualidade, padronização e sustentabilidade, sempre buscando excelência e inovação no setor. Segundo Marcelo Carvalho, a marca se preocupa não apenas em levar à mesa da população um alimento de qualidade, mas também em adotar medidas que preservem o meio ambiente.

“Temos um compromisso sólido com a sustentabilidade, implementando práticas como biodigestores, coleta seletiva, economia circular, energia solar, compostagem e adubação orgânica. Seguimos rigorosamente o controle de qualidade em todas as etapas do processo produtivo, garantindo segurança alimentar e rastreabilidade. Nossa genética exclusiva foca na qualidade da carne, priorizando marmoreio e maciez em vez de apenas peso, e seguimos um plano nutricional específico para garantir um produto superior para o consumidor”, finaliza.

Por Suzi Jarde

