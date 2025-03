Justiça aprova contas de Tiago Vargas

Após análise das receitas e despesas apresentadas pelo ex-vereador, Tiago Henrique Vargas (PP), totalizando R$ 300.000,00 provenientes do Fundo Eleitoral e R$ 2.160,00 em doações da prefeita Adriane Lopes, a Justiça Eleitoral, em sentença assinada pelo juiz David de Oliveira Gomes Filho, aprovou a prestação de contas, referente à sua campanha para a reeleição nas eleições de 2024, com parecer favorável do Ministério Público Eleitoral.

Conforme análise, não foram encontradas irregularidades ou omissões, e todos os gastos foram comprovados por meio de documentos, como recibos, contratos e notas fiscais, apresentados através do sistema SPCE.

Atualmente, Tiago Vargas busca reverter sua demissão da Polícia Civil na Justiça, alegando perseguição política em razão de críticas feitas à administração estadual. Ele foi demitido após processos administrativos disciplinares (PADs) em julho de 2020.

Tiago Vargas foi eleito vereador em 2020 e em 2022, conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa (ALEMS), mas perdeu a cadeira devido à sua inelegibilidade. Apesar da aprovação das contas, Tiago Vargas não conseguiu se reeleger em 2024, recebendo 2.898 votos. Sua candidatura estava sub judice devido à sua inelegibilidade, que foi causada pela demissão da Polícia Civil, após processos administrativos disciplinares (PADs).

Em 2025, após mais derrotas relacionadas à sua situação, a prefeita Adriane Lopes tentou nomeá-lo para cargo comissionado na Prefeitura, mas a nomeação também foi cancelada por conta da inelegibilidade.

Por Carol Chaves