Setembro inicia com mais de 2,6 mil vagas de emprego disponíveis em MS

Campo Grande inicia o mês com 2.657 oportunidades de emprego disponíveis nas principais agências de intermediação, nesta segunda-feira (1º). As vagas atendem diferentes áreas e níveis de experiência, e os interessados podem se candidatar pessoalmente, levando documentos pessoais. As oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Na Funsat (Fundação Social do Trabalho), localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, estão abertas 1.745 vagas, com atendimento das 7h às 17h. Entre os cargos com maior número de ofertas estão auxiliar de operação (105), operador de processo de produção (102), operador de caixa (189), auxiliar de logística (94), auxiliar de limpeza (74) e auxiliar de magarefe (50). Também há chances para açougueiro (18), auxiliar de cozinha (34), atendente de padaria (3) e coletor de lixo (20).

Do total, 994 vagas não exigem experiência, 11 são exclusivas para pessoas com deficiência (PcD) e 37 têm caráter temporário. A fundação ainda oferece funções variadas para auxiliares, atendentes, operadores, ajudantes, mecânicos, motoristas, além de profissionais da saúde e educação.

Já a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), na Rua 13 de Maio, 2.773, Centro, conta com 912 vagas abertas. O atendimento vai das 7h30 às 17h. As principais oportunidades são para auxiliar de linha de produção (103), atendente de lanchonete (23), auxiliar de limpeza (29), operador de caixa (33), motorista carreteiro (15), vendedor interno (35), auxiliar de cozinha (14), eletricista (1) e desossador (100).

A Funtrab também disponibiliza 35 vagas exclusivas para PcD e nove estágios voltados a estudantes de nível médio ou superior, nas áreas de administração, contabilidade e consultoria jurídica. Além da intermediação, as agências orientam sobre os documentos necessários, inscrição no Seguro-Desemprego e manutenção do cadastro no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

As duas fundações reforçam que todas as vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio e recomendam que os candidatos mantenham cadastro atualizado, consultem as oportunidades pela internet e compareçam pessoalmente para garantir participação nos processos seletivos.

