Para fugir do aumento no preço da carne, macarronada é opção econômica em compras de supermercados

Com um aumento significativo nos preços de alguns produtos da cesta básica nesta semana, a opção mais viável para consumidores que procuram economizar nas compras de almoço e janta, é a clássica receita de macarronada. Durante a pesquisa de alimentos e itens da cesta básica de Campo Grande realizada pelo jornal O Estado, o preço do óleo, extrato de tomate, sal e macarrão com ovos teve uma redução em relação a semana anterior.

Item indispensável para preparar o prato, o macarrão com ovos (Dallas) se encontra no valor mínimo de R$ 2,89, e em algumas redes sai em média R$ 4,89, as variações de preços para este produto é de 3,73%. O preço médio do Sal (1kg) teve uma redução de quase 2% em relação a semana passada, com o produto chegando a custar R$ 2,39, a varição nos supermercados é de 3,39%.

Outro item que teve redução significativa é o extrato de tomate, enquanto o preço máximo desta semana se encontra em R$ 6,99, na semana passada o valor chegou a R$ 9,69, com uma redução de 3,96% comparado entre as duas semanas.

O último produto para a macarronada é o óleo 900ml (Concórdia), item que manteve o preço em relação aos valores da última semana custando entre R$ 5,19 à R$ 5,99, e com uma variação de preços em 5,40%.

Outro item que se destaca por ser um dos principais alimentos para o prato do brasileiro e essencial para a cesta básica é o arroz, e atualmente o arroz 5 kg (Tio Lautério) continua em alta, com o preço mínimo de R$26,90 e variando em até 28,43% nos supermercados da cidade.

O feijão é outro alimento importante para uma boa base alimentar, e está custando em torno de R$ 5,93 à R$ 6,79 o kg. Durante a semana, o preço do Coxão mole a vácuo (kg) e do frango congelado (kg) se encontram pelos preços médios de R$ 28,90 e R$ 8,29 nos supermercados da Capital. O coxão mole chega a custar R$ 38,99 em algumas redes, já o valor máximo do frango congelado está entre R$14,99. A variação da carne e do frango nas redes é de 34,59% e 10,43%.

Mercearia

Na seção de supermercado, o café em pó 500 g (Três Corações) subiu 9,94% em comparação com a semana passada, variando de R$ 18,20 e mostrando uma disparidade de 18,60% nos preços entre os estabelecimentos. O açúcar refinado 1 kg (União) permaneceu estável em relação à última análise, oscilando entre R$ 5,79 e, em alguns locais, atingindo R$ 6,65. Os ovos médios (12) tiveram uma queda de 3,41% em relação à semana anterior, com valores variando de R$ 7,89 a R$ 9,98.

O leite integral 1 litro (Italac) e o achocolatado 370 g (Nescau) mantiveram preços semelhantes, o leite variando entre R$ 4,79 e R$ 5,99, e o achocolatado custando de R$ 8,99 a R$ 9,65. Por fim, a margarina com sal 500 g (Qualy) teve um aumento em comparação com a semana anterior, com preço médio de R$ 7,65.

Higiene e Limpeza

Na seção de higiene e limpeza, o papel higiênico de folha dupla com 12 rolos (Neve) permanece como o produto mais caro disponível. O preço do papel higiênico mais acessível varia de R$ 21,90 a R$ 32,99.

Além disso, o sabão em pó de 1,6 kg (OMO) continua apresentando um valor elevado para os consumidores, com um preço que oscila entre R$ 19,90 e R$ 25,90 em diversas redes de supermercado. Por outro lado, os produtos mais econômicos incluem o sabonete de 90 g (Lux) e o detergente líquido de 500 ml (Ypê), vendidos por valores que variam de R$ 1,95 a R$ 2,19.

Quem fecha a sessão de higiene pessoal é o creme dental (Congate), que está pela faixa de R$ 4,35 e com valores mais elevados chegando até R$ 6,49. A variação dos preços do produto nas redes está em uma faixa de 5,17%.

Já os últimos produtos de limpeza na lista de cesta básica é a esponja de aço 8 unidades (Bombril) e o sabão em barra 5 unidades. A esponja de aço varia entre os valores, chegando a custar entre R$ 2,85 e R$ 4,29, entre os supermercados a variação de preços é de 3,08%. O sabão em barra teve uma queda nos preços referentes a última pesquisa em alguns estabelecimentos, mas ainda mantém um valor consideravelmente alto custando entre R$ 9,90 ou até R$ 14,99.

Hortifrúti

Na seção de hortifrútis, o preço do tomate varia consideravelmente. Enquanto em um estabelecimento ele custa R$ 1,89, em outros supermercados o valor oscila entre R$ 3,69 e R$ 4,99, resultando em uma diferença de 4,34%. Por sua vez, a batata teve a maior queda de preço, com uma diferença de 8,34% em relação à semana anterior, fixando-se entre R$ 4,89 e R$ 8,90, com variação de 7,32% entre os diferentes pontos de venda.

A lista de frutas, legumes e vegetais é finalizada com a cebola e a banana. O preço da cebola permanece estável, com valores entre R$ 3,89 e R$ 7,99, representando uma alta em certos estabelecimentos. Já a banana não apresentou variações significativas, mantendo-se entre R$ 6,15 e R$ 7,99, com uma variação de 6,54% nos diferentes mercados.

