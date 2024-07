Por ciúmes de amiga, mulher esfaqueia marido em Terenos

Um jovem de 23 anos foi esfaqueado na madrugada deste sábado (27) após sua esposa, de 19 anos, ter um ataque de ciúmes devido à presença de uma amiga. O golpe atingiu o pulmão da vítima. O crime aconteceu em Terenos, a 31 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada à Santa Casa de Campo Grande para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. Ao chegar ao hospital, a equipe foi informada que o jovem havia sido esfaqueado pela esposa na casa de uma amiga dele em Terenos.

Conforme o relato da vítima, ele estava na casa de sua amiga por volta das 20h de ontem quando sua esposa chegou ao local e, por ciúmes, iniciou uma discussão. Em um determinado momento, a suspeita pegou uma faca e atingiu o companheiro.

Os golpes feriram o antebraço direito e as costas do homem, próximo ao pulmão. Ele foi socorrido e transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde está internado na área vermelha do hospital. A suspeita do crime e a faca utilizada não foram encontradas. O caso foi registrado como lesão corporal na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: