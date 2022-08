“Festival Resista!” reúne artistas independentes e cena underground

Ideia é reunir diferentes formas de expressão cultural de Campo Grande

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado MS

Será realizado hoje (20), no Clube Estoril, o “Festival Resista!”, em uma iniciativa da Brava, Mais Que Salada, Barbearia Rosa Negra e Roubada Lives, o evento pretende contemplar diferentes formas de expressão cultural de Campo Grande, a fim de dar visibilidade a artistas independentes e contribuir com a cena underground.

Alyson Matheus de Souza, um dos organizadores, explica que a vontade de dar visibilidade à diversidade cultural foi a fagulha inicial para a realização do evento. “O primeiro elemento que nos motivou a produzir o evento foi que durante o período mais crítico da pandemia, em que os eventos estavam suspensos, nós do coletivo conversávamos sobre produzir no futuro um festival que reunisse diferentes formas de expressão cultural de Campo Grande.”

Entretanto, ele também assevera que outros fatores foram importantes para isso. “Juntamos esse desejo a um segundo elemento: o sentimento de não conformismo com os acontecimentos que marcaram os últimos anos no nosso país, especialmente, o negaciosismo, os crimes ambientais e os ataques a povos indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais. Então, é um evento que pretende desde sua concepção reunir produções independentes da cultura, e críticas político-sociais.”

O que é o Resista!?

Segundo Alyson, trata-se de uma produção coletiva de resistência cultural, que quer incentivar o intercâmbio entre artistas locais e artistas de outras regiões do Brasil, além de países vizinhos, como o Paraguai e a Bolívia, que fazem fronteira com nosso Estado. “É um evento que tem um duplo movimento de resistência: no campo cultural, por reunir no mesmo evento, diferentes formas de expressão cultural que têm pouco espaço para demonstrar seus trabalhos e; no campo político-social, por ser um palco para expressão das nossas críticas às atrocidades que marcam nossos tempos.”

Para esta edição, os organizadores têm altas expectativas, graças tanto à receptividade quanto à diversidade das atrações artísticas e de expositores. “As expectativas são as melhores possíveis. Tivemos uma recepção muito boa do público. Inclusive, nosso público será amplo e diversificado, estarão presentes no evento pessoas de cidades do interior de MS, do Estado de SP, do Paraguai e de outras localidades. Os artistas convidados, expositores e empreendedores locais também estão muito animados para a chegada do evento e para poderem interagir com seus públicos”, explica Souza.

Próximas edições

Alyson conta que ainda não há definições a respeito de outras edições no futuro, mas as possibilidades são grandes. “Já tivemos breves conversas sobre as próximas edições, mas ainda não temos nada decidido, porque estamos concentrados nessa primeira edição para que dê tudo certo nela. Então, o que posso dizer neste momento é que o público pode esperar das próximas edições – assim como será a deste ano – eventos que acolham a diversidade e a resistência cultural marcante em nossa região.”

Festival Resista!

O evento é fruto da junção de coletivos e empreendimentos localizados em Campo Grande, e busca fomentar a cultura independente, bem como produções artísticas autorais por meio do diálogo entre diferentes grupos.

Resultado da união entre Brava, Mais Que Salada, Barbearia Rosa Negra e Roubada Lives, o “Festival Resista!” foi idealizado com o objetivo de dar fôlego às produções artísticas locais e promover o intercâmbio de artistas regionais com artistas de outras localidades e possibilitar ao público o acesso a variadas expressões culturais. O evento também defende um discurso político voltado à defesa da natureza e de minorias sociais, especialmente as populações indígenas, que são alvos de recorrentes ataques.

O evento vai contar ainda com as atrações: Banda Cólera (São Paulo-SP); Sonido Chuli (Asunción-PY); Intervenção (Campo Grande-MS / São Paulo- -SP); Projeto Kzulo (Campo Grande-MS); Dias Valentes & banda Blackhood (Campo Grande-MS); Big Du (Campo Grande-MS) e DJ TGB (Campo Grande-MS).

Serviço

O “Festival Resista!” será realizado hoje, a partir das 20h, no Clube Estoril, com término previsto para as 3h. O Clube Estoril está localizado na Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20, Jardim Autonomista. Os ingressos custam R$ 30 (1º lote) e podem ser adquiridos por meio do link: https://www.sympla.com.br/ evento/festival-resista/1620772/.

Veja a edição impressa aqui.