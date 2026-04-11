Óleo de cozinha pressiona cesta básica e reforça impacto da alta da soja

Em meio à contínua oscilação nos preços de itens essenciais, a pesquisa semanal da cesta básica realizada pelo O Estado aponta que o consumidor de Campo Grande ainda enfrenta um cenário de pressão nos gastos domésticos. O levantamento mais recente evidencia diferenças entre estabelecimentos e confirma que produtos básicos seguem com valores elevados.

Desta vez, o maior destaque ficou para o óleo de cozinha, que permanece entre os itens que mais pesam no orçamento. O óleo de soja 900 ml foi encontrado variando entre R$ 7,39 e R$ 7,99. Apesar da pouca diferença entre os supermercados, o preço elevado chama atenção e reforça a percepção de encarecimento contínuo de um produto indispensável no dia a dia.

Esse comportamento está diretamente relacionado à cadeia da soja, matéria-prima do óleo. A valorização do grão no mercado, somada à forte demanda e a fatores climáticos que afetam a produção, tem mantido os custos em alta. Como reflexo, o consumidor sente no bolso o impacto quase imediato nas prateleiras.

Além disso, o aumento no preço dos combustíveis, especialmente o diesel, tem agravado a situação. O encarecimento do transporte influencia diretamente o valor final dos produtos, já que a maior parte da distribuição no país é feita por rodovias. Assim, o custo do frete acaba sendo repassado ao consumidor, contribuindo para manter o óleo, e outros itens, em níveis elevados.

Outros produtos da cesta também apresentaram variações. O arroz, por exemplo, foi encontrado chegando a R$ 17,99, enquanto o café apresentou preços entre R$ 25,89 e R$ 35,99. Já o extrato de tomate variou entre R$ 7,59 e R$ 8,15, mostrando que a alta não se restringe a um único segmento.

Nos hortifrutigranjeiros, itens como tomate e alho continuam com preços elevados, podendo chegar a R$ 11,98 e R$ 22,99, respectivamente. Fatores como sazonalidade, oferta reduzida e custos logísticos ajudam a explicar essas oscilações.

Diante desse panorama, o consumidor segue sendo desafiado a adaptar o orçamento. A combinação entre valorização de commodities, como a soja, e o aumento dos custos de transporte mantém a pressão sobre os preços. Com isso, pesquisar antes de comprar e buscar alternativas mais econômicas se tornam atitudes cada vez mais necessárias para equilibrar as contas no fim do mês.

Por Ian Netto

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram