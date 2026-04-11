Briga por ciúmes termina com tentativa de esfaqueamento entre amigas na Capital

Mulher foi contida pela polícia após avançar com faca contra vítima durante discussão

Uma discussão entre duas amigas terminou em violência no fim da tarde de sexta-feira (10), no bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande. Uma mulher tentou esfaquear a outra, de 25 anos, após um desentendimento motivado por ciúmes.

Segundo relato da vítima à polícia, as duas estavam na casa de um amigo em comum quando a discussão começou. A situação evoluiu para agressões físicas, e as duas entraram em luta corporal.

Durante o confronto, a vítima empurrou a suspeita, que se feriu ao bater a região da virilha em uma mesa de vidro. Na sequência, a mulher pegou uma faca e partiu para cima da amiga, tentando golpeá-la.

Equipes da Força Tática foram acionadas e conseguiram conter a autora ainda no local. As duas foram levadas para a delegacia pela Polícia Civil.

De acordo com o registro policial, a suspeita estava bastante alterada e não conseguiu apresentar sua versão dos fatos no momento da ocorrência. Por isso, precisou ser conduzida algemada.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, ameaça e vias de fato e será investigado.

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