Alunos do IFMS relatam suspensão de merenda escolar nesta sexta-feira (10)

Um dia após da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) de Três Lagoas ser alvo da operação Lucro Espúrio, realizada pela PF (Polícia Federal) no campus da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), que apura irregularidades em contratos para a compra de refeições, o IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) de Campo Grande paralisou o fornecimento de merenda aos alunos.

Embora não seja confirmada a relação entre os dois fatos, estudantes do IFMS foram informados que a empresa responsável pela alimentação no local está com as atividades suspensas.

Em contato com a reportagem, o IFMS afirmou que solicitou as informações oficiais ao campus da Capital, mas até o fechamento desta edição, não houve retorno. O espaço segue aberto.

Lucro Espúrio

Durante a operação deflagrada em Três Lagoas foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e bloqueados cerca de R$ 6 milhões em bens móveis e imóveis dos investigados e das empresas vinculadas à apuração.

Nos materiais apreendidos encontram-se arquivos de carteirinhas de cerca de 150 alunos, que eram utilizadas diariamente para simular uma falsa aquisição de refeição subsidiada pelo Governo.

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