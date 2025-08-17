Grandes frigoríficos apresentam resultados mistos no trimestre, sob ameaça do tarifaço

Os grandes frigoríficos apresentaram resultados mistos no segundo trimestre de 2025, em meio ao ciclo pecuário negativo nos Estados Unidos, que beneficia as exportações brasileiras, e à gripe aviária no Brasil.

Durante a divulgação dos balanços, as companhias apontaram que a sobretaxa de 50% dos EUA está pesando sobre os frigoríficos, mas frisaram que estão redirecionando as exportações a outros países.

A JBS informou que chegou a suspender brevemente a produção em algumas fábricas, mas que esta foi retomada para envio de produtos para outros mercados.

Maior empresa de carnes do mundo, a companhia, que possui produção nos EUA, anunciou nesta quarta (15) um salto no lucro do segundo trimestre e uma receita trimestral recorde de cerca de US$ 21 bilhões.

A JBS, que divulgou seus resultados pela primeira vez após listar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York, registrou lucro líquido de US$ 528,1 milhões no período, uma alta de 60,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Os resultados foram impulsionados principalmente pelo desempenho da subsidiária do segmento de frangos Pilgrims Pride nos EUA e pelas operações de carne bovina brasileira e australiana, afirmou a empresa.

Em entrevista à Reuters, o CEO Global Gilberto Tomazoni destacou a fraqueza de seus negócios com carne bovina nos EUA, onde o boi ficou mais caro para os frigoríficos.

Marfrig

A Marfrig, que também possui produção de carne bovina dos EUA, registrou um lucro líquido atribuído ao controlador de R$ 85 milhões no segundo trimestre, um crescimento de 13% em relação ao mesmo período no ano passado.

A empresa, que está em processo para incorporação das ações da BRF, atingiu uma receita líquida consolidada de R$37,8 bilhões no segundo trimestre, crescimento de 8,6% ano a ano, com destaque para a operação da América do Sul, que cresceu 9,9% na mesma base com volume e preço médio maiores.

A companhia classificou como marginal o impacto do tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, incluindo a carne bovina.

Minerva

Já o lucro líquido da Minerva, que não possui produção de carne nos EUA, totalizou R$ 458,3 milhões no segundo trimestre, um salto ante o desempenho positivo de R$ 95,4 milhões apurado no mesmo período do ano passado.

A companhia destacou que quase 60% da receita bruta veio do mercado externo no trimestre. “O ciclo pecuário negativo nos EUA continua limitando a oferta doméstica, o que abre espaço para exportadores sul-americanos ampliarem sua participação no mercado norte-americano”, afirmou a empresa em comunicado.

A Minerva ainda foi beneficiada pela retomada da demanda chinesa. “Na Ásia, a retomada da demanda chinesa, impulsionada por níveis baixos de estoques, continua sustentando os volumes e os preços no mercado de proteína bovina”, disse.

BRF

O surto de gripe aviária no Brasil em maio criou problemas para a BRF, já que interrompeu parte das exportações por causa de embargos sanitários ao país, que é o maior exportador mundial de frango.

O lucro líquido da BRF foi de R$ 735 milhões no segundo trimestre deste ano, queda de 32,8% em relação ao mesmo período de 2024. Em coletiva de imprensa, ao comentarem os embargos, executivos observaram que a BRF redirecionou alguns produtos de frango para o mercado interno ou encontrou destinos alternativos para certos cortes.

Por Folhapress

