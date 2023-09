O quilo da cebola varia 91% de um supermercado para outro na Capital

Pesquisa revela que legume usado na culinária custa entre R$ 2,29 e R$ 4,39

O quilo da cebola teve uma variação de 91,70%, o valor mais em conta encontrado foi de R$ 2,29 (Atacadão), para R$ 4,39 (Comper). A pesquisa da cesta básica é realizada semanalmente pelo jornal O Estado, em seis estabelecimentos, em Campo Grande

Mesmo com o preço médio de R$ 3,36 no quilo, a variação confirma que vale a pena o hábito de muitos consumidores, de fazer uma pesquisa nos preços dos alimentos antes de ir às compras. Outros valores encontrados pela reportagem para o item foram: R$ 3,15 (Pires), R$ 3,59 (Assaí), R$ 2,29 (Nunes) e R$ 3,79 (Fort).

Na sessão de mercearia, o arroz de 5 kg da marca Tio Lautério teve uma variação de 20,25% nos locais de pesquisa. Custando R$ 19,95 no Atacadão e R$ 23,99 no Comper, o preço médio é de R$ 22,09.

Outro produto da cesta básica é o feijão de 1 kg (Bem-Te-Vi), encontrado nas prateleiras a R$ 4,79, no Atacadão e R$ 6,45, no Assaí, variou 34,66%. O preço médio apontado é de R$ 5,19.

O macarrão Dallas com ovos está custando R$ 3,99 no Nunes, Atacadão e Fort e no Comper sai a R$ 4,79 (20,05%). A média é de R$ 4,27.

O pacote de trigo de 1 kg (Primor) apontou uma variação de 38,64% nos mercados, custando R$ 2,95 no Atacadão. O valor máximo foi de R$ 4,09, no Assaí. O preço médio é de R$ 3,51.

Com variação de 30,93%, o leite em pó 380 g Ninho está custando R$ 17,49 ao consumidor, no Atacadão e R$ R$ 22,90, no Pires. O preço calculado é de R$ 20,27.

Já o pão de forma Saborzitos é vendido no Atacadão por R$ 7,39 e no Nunes por R$ 9,29 (25,71%). O preço médio foi de R$ 8,52.

Na sessão de hortifruti, o quilo da batata obteve uma variação de 104,80%, nos locais de pesquisa, custando R$ 2,29 no Atacadão e R$ 4,69, no Comper. A média foi de R$ 3,50.

No açougue, o quilo do coxão mole a vácuo custa R$ 31,90, no Assaí e no Pires, R$ 34,90 (9,40%). A média ficou em R$ 33,42.

Limpeza e higiene

O creme dental Colgate de 90 g está custando R$ 4,39 no Atacadão e R$ 5,29, no Nunes. Variou 20,50% e a média foi de R$ 4,99. O sabão em pó Omo de 1,6 kg variou 15,07%, sendo encontrado a R$ 22,90 no Nunes e R$ 26,35, no Comper. A média foi de 24,47.

Por fim, a esponja de aço Bombril com 8 unidades teve a média de R$ 3,20. O valor mais em conta foi encontrado a R$ 2,85, já o mais caro foi de R$ 3,89 (36,49%).

