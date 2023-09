Whisky de Segunda completa 20 anos neste final de semana

A banda Whisky de Segunda completa duas décadas e celebra a data com um show especial para os fãs, que além de poderem curtir um repertório e show diferenciados, também receberão uma surpresa ao vivo. A apresentação será realizada no Blues Bar, hoje (16), a partir das 20h e contará com participações especiais. Uma das convidadas será Patty Araujo, mandado os hits que marcaram época. Os ingressos variam conforme o lote e podem ser comprados no site. “É uma sensação de vitória! completar 20 anos com qualquer banda não é fácil, independente se for de renome nacional, internacional, que viaja o tempo todo. E praticamente com a formação original, como a nossa, que 50% da banda atual é a que foi fundada, é muito prazeroso, nós nos sentimos muito felizes”, pontua Robson Pereira, vocalista da banda.

Foi a partir de uma conversa despretensiosa entre amigos na universidade, que o Whisky de Segunda surgiu, em 2003. Robson Pereira e Jefferson Pasa, além compartilharem o gosto em comum pela arquitetura, descobriram que o fervor pelo blues também era o mesmo. Em dias atuais, a banda é formada por Robson Pereira no vocal, o baixista Alexandre Artioli e Carlos Henrique na bateria, que mesmo diante de uma cidade onde o sertanejo impera, não desistiram de inserir o blues em MS. Jefferson ainda comenta que os desafios iam além desses, a falta de recursos tecnológicos dispostos atualmente, foi um percalço que tornou a trajetória um tanto mais árdua.

“A banda surgiu pela paixão de tocar blues. Foi formada na faculdade de arquitetura, quando eu conheci o Robson e vi que ele tinha a voz que precisávamos para tocar o blues de Chicago. Então, a banda começou, já pensando nesse estilo”, explica Jefferson Pasa, guitarrista do grupo. “No começo foi difícil, porque não havia muito material para estudarmos. Não existia YouTube e na internet pouco se tinha, além de não ter intercâmbio com músicos de fora. Também era difícil a divulgação, pois era só panfletando e não alcançávamos muitas pessoas. Isso mudou a partir de 2011, quando o YouTube trouxe muita coisa e nós também criamos o nosso festival, em 2013, trazendo muitas atrações internacionais”, revela o guitarrista

A partir de cachês conquistados durante um ano de show, a banda realizou o MS Blues Festival, evento que havia como propósito inserir o Estado no circuito brasileiro de blues. Por meio de suas influências, nomes de renome vieram à Capital, Big Gilson, Ivan Marcio, Giba Byblos, Guy King e diversos outros músicos regionais e nacionais compareceram. Vontade e amizade são componentes significativos na trajetória dos músicos, que buscaram as melhores referências para desenvolver seu trabalho e foram agraciados com a parceria de bons amigos, que contribuíram significativamente com a banda, podendo, assim, concretizar o “From Campo Grande to Chicago”, álbum considerável na carreira dos músicos

“Podemos dizer que existem duas fases, antes e depois do álbum. Quando fomos para Chicago e bebemos na fonte, entendemos muito sobre o estilo e principalmente sobre como é importante ter ele na alma. O disco foi produzido pelo nosso amigo e grande músico, Breezy Rodio. Ele nos convidou para gravar quando esteve aqui, na cidade. Ele arrumou músicos importantes, que participaram com a gente. Foi ali que aprendemos muito, com esses caras. Para a banda, o disco nos levou a um patamar maior e nos colocou no cenário nacional.”

Em 2014, a banda viajou para os Estados Unidos e, durante um período de 20 dias, reuniram as melhores referências e gravaram seu primeiro CD.

Blues em parceria com projetos sociais

Além de seu amor pelo blues, o Whisky de Segunda também é referência quando se fala em projetos beneficentes. Unir a música com ações sociais é uma característica da banda, que possui em sua trajetória projetos voltados para crianças, idosos, presidiários e causa animal. Segundo Jefferson, um dos pontos altos da banda é a solidariedade. “Acreditamos que o blues, que veio dos escravos dos EUA, é um estilo que toca a alma e sacia a fome dessa alma. E como nós, da banda, sempre fomos ativos nessa área antes, unimos o útil ao agradável. Assim, conseguimos fazer grandes projetos sociais por meio da nossa música. E isso nos fez chegar aos nossos 20 anos!”

O evento, que será hoje (16), anuncia um tour pela trajetória da banda, aspecto que será destacado desde a estrutura até o repertório. “Preparamos um show especial para esses 20 anos, em que teremos muito luminotécnico com as músicas e várias lembranças passando no telão do bar. Além de uma surpresa, que todos vão adorar, mas não posso comentar agora. Vamos tocar primeiro, às 22h e a partir da meia- -noite terá muito flashback, com a Patty Araújo. Fizemos isso para festar com nossos amigos depois do show e para que todos possam ir, devido ao horário.”

SERVIÇO: Os ingressos ainda podem ser comprados pelo site, acesse: https://www.sympla. com.br/evento/20-anos-dewhisky-de-segunda-convidadosespeciais/2119111. Para mais informações, acesse, no Instagram, @ bluesbarms. O bar está localizado na R. 15 de Novembro, 1.186, Centro.

Por Ana Cavalcante– Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

