Fesmorena disponibiliza estúdio gratuito para estudantes que queiram participar

A organização do 8º Fesmorena, festival que nasceu para despertar nos alunos o estímulo à criação e ao desenvolvimento de atividades musicais, vai oferecer estúdio gratuito aos participantes, em Campo Grande e Dourados, para que façam suas inscrições. O objetivo da iniciativa é democratizar o acesso à produção musical e oportunizar a gravação das canções inscritas no evento.

Os estúdios para gravações gratuitas estarão disponíveis aos participantes entre os dias 18 a 22 de setembro de 2023, sendo 18 e 19 em Campo Grande, e 20, 21 e 22 em Dourados. Nessa segunda etapa do festival, os jovens podem gravar suas próprias canções num estúdio profissional, independentemente das condições financeiras.

As músicas concorrentes têm que ser autorais, originais e inéditas, não podem ter sido gravadas. São aceitas canções com letras em qualquer idioma, desde que seja enviada na inscrição a tradução em língua portuguesa.

Os alunos interessados em gravar suas canções nos estúdios gratuitos precisam encaminhar as letras das músicas com as melodias para o Whats-App (67) 99282-6779. O espaço no estúdio é limitado, portanto, interessados são incentivados a se inscreverem o mais rápido possível, para agendar o horário de gravação.

Fesmorena

Promovido pelo Instituto Educacional Alexandrina Carlos Pinheiro, o Fesmorena teve início em Campo Grande em 2015. Podem participar estudantes de escolas públicas e particulares de Mato Grosso do Sul, com idades entre 7 e 17 anos.

Conforme a organização do festival, serão selecionadas 15 canções para a apresentação, em 28 de outubro, no teatro Glauce Rocha. As premiações são:

1º Lugar: R$ 3.000,00 (três mil reais) + troféu + 1 violão autografado por Almir Sater, Gabriel Sater, Guito Show e pela banda britânica Dire Straits

2º Lugar: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) + troféu

3º Lugar: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) + troféu Melhor Letra: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) + troféu Voto Popular: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) + troféu Melhor Torcida: R$ 2.000,00 (dois mil reais) + troféu.

Todas as apresentações do evento serão gravadas e transformadas em um programa que será exibido via “Globoplay”, “YouTube” e também em um programa especial da TV “Morena”. As inscrições podem ser feitas pelo site www.fesmorena. com.br.

