O mercado de franquias em Campo Grande alcançou um faturamento de 1,4 bilhão

Nos últimos anos, o mercado de franquias no Brasil tem demonstrado um notável crescimento. Especificamente em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o setor se destaca, representando 46% do faturamento do franchising na região.

Em 2023, o faturamento atingiu a marca de R$ 1,4 bilhão, registrando um aumento de 1% em relação ao ano anterior e de 37% em comparação a 2021.

“O objetivo maior estimular que tenhamos mais franqueadores, em Campo Grande esse evento será um grande encontro e incentivo a nossa economia gerar oportunidades e fomentar novos empregos e novas marcas .Analisou Adelaido Vila Presidente da CDL.

As projeções indicam que o município abrigará 1.258 operações franqueadas, um aumento de 4% em relação a 2022 e de 14% em relação a 2021. Essas operações geram atualmente 10.861 empregos diretos, um aumento de 1% em relação a 2022 e de 18% em relação a 2021.

“Recomendo aos empresários e empreendedores de primeira viagem, às pessoas que vão fazer seu primeiro empreendimento, que façam isso pelo mercado de franquias. Ela acaba sendo uma escola de negócios, e depois de aprenderem a administrar o negócio, que possam empreender através do sistema de franquias e começar seu próprio negócio.” Destacou Odilon Moura, Diretor Comercial da Elanssi Franchising & Consultoria.

Além disso, Campo Grande se beneficia de uma vantagem adicional: a Prefeitura Municipal aprovou uma lei reduzindo a alíquota do ISS para empresas franqueadoras, de 5% para 2%, o que abre as portas para um novo ciclo de investimentos. Com essa medida, espera-se que novos investidores tragam mais oportunidades de negócios para a capital.

Para destacar os benefícios dessa legislação e compartilhar insights sobre o mercado em todo o Brasil, a Associação Brasileira de Franchising (ABF), em parceria com a Prefeitura de Campo Grande e através da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), está organizando um encontro com diretores da associação e renomados multifranqueados, que compartilharão suas histórias de sucesso, incluindo cases como O Boticário e Quem disse, Berenice?.

