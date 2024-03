Concurso para servidor do TJMS encerra hoje as inscrições

Encerram nesta segunda-feira (18), as inscrições para o Concurso Público para cargos efetivos do quadro de pessoal do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul). As inscrições são feitas pela internet, e o interessado deve preencher requerimento com os dados necessários e pagar a taxa de inscrição, de R$ 150,00.

São 860 vagas para formação de cadastro reserva, disponíveis entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior. O endereço para inscrição é http://conhecimento.fgv.br/concursos/tjms24.

Das vagas, 5% são destinadas aos candidatos com deficiência, 20% aos que se autodeclararem negros e 3% aos que se autodenominarem indígenas, em consonância com as legislações estaduais e resoluções do CNJ pertinentes, além das demais disposições contidas no edital.

Ao todo, estão previstas 350 vagas para Analista Judiciário – Área Fim, 150 para Analista Judiciário – Área Meio, e 360 vagas para Técnicos de Nível Superior divididas entre as formações em Analistas de Banco de Dados, de Governança, de Infraestrutura de Redes, de Segurança de TI, de Sistemas, de Suporte de TI, além de Web Designer, Contabilidade, Antropologia, Arquitetura, Arquivologia, Assistência Social, Biblioteconomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Estatística, Clínica Médica, Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, Nutrição, Odontologia e Psicologia. A remuneração prevista é a mesma para todos os cargos, R$ 7.148,63.

O certame será executado sob a responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e tem prazo de validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, a critério do TJMS. A prova será aplicada em Campo Grande no dia 12 de maio, das 13 horas às 16h30, segundo o horário oficial de Mato Grosso do Sul. Os locais específicos para realização serão divulgados na data prevista de 6 de maio, após as 16 horas. A prova será composta de dois módulos, sendo um de conhecimentos básicos com 15 questões objetivas de língua portuguesa e 5 de noções de legislação, e um de conhecimentos específicos do cargo, com 40 questões objetivas.

A classificação final será obtida, após os critérios de desempate, com base na listagem dos candidatos que não tiverem sido eliminados por infringir quaisquer das regras do concurso. A previsão de divulgação do resultado final é 23 de julho.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 0800 2834628 e pelo e-mail [email protected]. Mais informações sobre atribuições do cargo e remuneração, conteúdo programático, recursos, homologação, nomeação e disposições gerais estão todos contidos no Edital de abertura do concurso no canto superior direito.