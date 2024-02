CDL inicia pesquisa para entender as necessidades dos consumidores e lojistas

Na última quinta-feira(15), a CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) deu início a uma pesquisa destinada aos consumidores do Centro da Capital. O objetivo primordial é compreender as demandas e desafios enfrentados tanto pelos consumidores quanto pelos empresários da região central, visando criar estratégias eficazes para aprimorar o ambiente comercial.

De acordo com o presidente da CDL, a pesquisa é uma ferramenta essencial para identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos consumidores e pelos lojistas. Ao compreender as necessidades da população, é possível direcionar esforços para melhorar os serviços oferecidos e, consequentemente, auxiliar os empresários a se adaptarem às demandas do mercado.

“Essa pesquisa é importante não só para a CDL, mas também para os lojistas. Ouvindo e entendendo a população, nós conseguimos identificar, através da pesquisa, o que precisamos melhorar e também ajudar os lojistas”, destacou Adelaido Vila presidente da CDL.

Além da pesquisa destinada aos consumidores, a CDL também conduzirá uma pesquisa direcionada aos próprios lojistas, buscando compreender as dificuldades enfrentadas por ambas as partes envolvidas no processo de compra e venda.

Consumidores a partir dos 18 anos estão convidados a participar respondendo ao formulário disponível no site oficial da CDL: (https://cdlcampogrande.com.br/). A participação na pesquisa não apenas contribui para o entendimento das necessidades do público e dos empresários, mas também oferece a oportunidade de concorrer a dois chips com acesso à internet 5G e ligações gratuitas por seis meses.

A CDL enfatiza a importância da participação ativa da comunidade, pois isso permitirá que medidas eficazes sejam implementadas para fortalecer o comércio e melhorar a experiência de compra para os consumidores do Centro da Capital.

