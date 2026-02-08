NR-1 Bares e restaurantes têm até 26 de maio para se adequar às exigências

Falta pouco tempo para que as novas exigências da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) passem a ser cobradas com fiscalização e penalidades. Em vigor desde maio de 2025, a atualização da norma prevê um período de transição até 26 de maio de 2026, quando a adequação ao Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), incluindo os riscos psicossociais, se tornará obrigatória para as empresas.

Para bares e restaurantes, a mudança atinge diretamente a rotina operacional. A organização dos ambientes em momentos de pico de movimento e alta rotatividade, por exemplo, são fatores que merece atenção especial, já que essas condições podem ampliar a exposição dos funcionários ao estresse e à sobrecarga emocional.

“A NR-1 é uma oportunidade para o setor estruturar processos e fortalecer a gestão de pessoas, algo que já faz parte do dia a dia dos bares e restaurantes, mas que agora ganha diretrizes mais claras”, avalia Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel.

Dados de uma pesquisa realizada pela Abrasel reforçam a urgência do tema. O levantamento mostra que 54% dos empresários relataram sintomas de adoecimento mental em 2025 e que 41% dos estabelecimentos identificaram sinais de sofrimento emocional entre funcionários, com impactos como afastamentos do trabalho.

