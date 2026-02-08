Prefeituras e universidade abrem seleções e concursos com vagas em MS com salários que chegam a R$ 13 mil

Quem busca uma oportunidade de trabalho em Mato Grosso do Sul encontra, neste início de fevereiro, editais abertos em prefeituras do interior e em uma universidade federal. Há vagas temporárias para nível alfabetizado, processo seletivo para professor da rede municipal e concurso público para docentes da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), com remunerações que variam de R$ 1.536 a mais de R$ 13 mil.

Prefeitura de Iguatemi

A Prefeitura de Iguatemi publicou edital para a contratação temporária de 27 profissionais que irão atuar na Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos. As vagas são destinadas a candidatos com nível alfabetizado.

As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de Operador de Máquinas (1 vaga), Motorista II (1), Borracheiro (1) e Ajudante de Manutenção, que concentra a maior parte das vagas, com 22 postos. Dentro desse total, há duas vagas específicas para Ajudante de Manutenção destinadas às atividades de coveiro e manutenção geral no cemitério municipal.

A carga horária é de 40 horas semanais para todos os cargos, com possibilidade de escala 12×36 apenas para a função exercida no cemitério. Os salários variam de R$ 1.536,28 a R$ 2.879,07, conforme o cargo.

As inscrições devem ser feitas presencialmente, nos dias 9 e 10 de fevereiro, no Paço Municipal de Iguatemi. A seleção ocorrerá por meio de análise curricular, avaliação de títulos e entrevista. As entrevistas estão previstas para os dias 18 e 19 de março, na Secretaria Municipal de Assistência Social. Os contratos serão por tempo determinado, vinculados ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS).

Concurso da UFGD

Também seguem abertas, até 19 de fevereiro de 2026, as inscrições para o concurso público da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), destinado à contratação de 27 professores em diversas áreas do conhecimento. Os salários podem chegar a R$ 13.288,85, conforme a titulação e o regime de trabalho.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da UFGD, mediante pagamento de taxa de R$ 200, que pode ser quitada até o último dia do prazo. O período para solicitação de isenção já foi encerrado em dezembro de 2025.

A remuneração inicial varia de R$ 3.399,47 a R$ 13.288,85, acrescida de auxílio-alimentação, no valor de R$ 587,50 para jornadas de 20 horas semanais e R$ 1.175,00 para 40 horas.

O processo seletivo contará com prova escrita e prova didática, ambas de caráter eliminatório e classificatório, além de prova de títulos, de caráter classificatório. O edital de convocação para o sorteio de pontos e para a prova escrita será publicado em 26 de março. O sorteio ocorre em 28 de março, a prova escrita em 29 de março, e a prova didática nos dias 25 e 26 de abril.

O concurso prevê reserva de vagas: 25% para candidatos negros (pretos ou pardos), 3% para indígenas, 2% para quilombolas e vagas específicas para pessoas com deficiência. Ao todo, sete vagas são destinadas a candidatos negros, uma para indígenas, uma para quilombolas e duas para pessoas com deficiência. O resultado final está previsto para 3 de junho.

Confira o edital!

Prefeitura de Batayporã

Já a Prefeitura de Batayporã, a 312 km de Campo Grande, abriu processo seletivo para a SECEL (Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer), com uma vaga imediata para professor do ensino fundamental – anos iniciais.

Para concorrer, é necessário ter Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior com habilitação pedagógica. As inscrições ocorrem entre os dias 10 e 12 de fevereiro, exclusivamente pelo portal oficial da Prefeitura de Batayporã, com prazo para envio de dados até as 23h55 do último dia.

A jornada de trabalho é de 20 horas semanais, com salário de R$ 2.539. A seleção será feita apenas por prova de títulos e tempo de serviço, com pontuação máxima de 100 pontos, considerando formação acadêmica e experiência profissional. O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado.

Os editais completos, com todos os detalhes e cronogramas, estão disponíveis nos sites oficiais dos respectivos órgãos.

Confira o edital!

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais