O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que o fim da escala 6×1 deve aumentar a produtividade das empresas e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. A declaração foi feita durante entrevista ao programa Poder em Foco, exibido neste domingo (8), na qual o ministro apresentou um balanço do mercado de trabalho no país e as prioridades da pasta para 2026.

Segundo Marinho, a discussão sobre a redução da jornada de trabalho amadureceu e passou a ser tratada como uma questão estrutural, que envolve saúde, bem-estar e eficiência econômica. Para o ministro, o modelo atual, em que o trabalhador atua seis dias para folgar apenas um, precisa ser revisto.

“A discussão evoluiu. Hoje entendemos que reduzir a jornada é uma forma de proteger a saúde do trabalhador, aumentar a produtividade e modernizar as relações de trabalho”, afirmou.

De acordo com o titular da pasta, o tema será uma das pautas prioritárias do governo ao longo deste ano, com diálogo entre trabalhadores, empregadores e o Congresso Nacional. Marinho destacou que experiências já adotadas em outros países indicam ganhos tanto para os empregados quanto para as empresas.

Outro assunto abordado na entrevista foi a Reforma da Renda, defendida pelo ministro como um instrumento de justiça social e de fortalecimento do consumo interno. Para Luiz Marinho, é necessário corrigir distorções do sistema tributário brasileiro, especialmente no que diz respeito à tributação da renda e do patrimônio.

“O Brasil precisa avançar na tributação da renda e do patrimônio. Quando quem ganha mais contribui de forma justa, quem vive do salário sente o impacto positivo no dia a dia”, destacou.

Durante a entrevista, o ministro reforçou que as propostas discutidas pelo governo buscam equilibrar crescimento econômico, geração de empregos e melhoria das condições de trabalho, com foco em um desenvolvimento mais sustentável e inclusivo.

