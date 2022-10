Alunos sobem ao palco do Glauce Rocha para festival de arte, música e dança

Após um ano letivo recheado de muita cultura, os alunos da REME (Rede Municipal de Ensino) terão os resultados apresentados durante o 13º Festival de Arte e Cultura e o 17º Festival de Dança da Reme, realizados entre segunda (03) e quarta-feira (04), no Teatro Glauce Rocha, na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

As apresentações das atividades artísticas extracurriculares realizadas no ano letivo de 2022 serão nas áreas de Linguagens de Dança, Música, Artes Visuais, Teatro, Circo, Audiovisual e Rádio, envolvendo mais de 3,5 mil alunos de 68 unidades escolares. Durante o Festival, haverá também uma exposição coletiva dos trabalhos plásticos desenvolvidos pelos alunos de 20 escolas municipais, da linguagem das Artes Visuais.

A secretária municipal de educação, Alelis Izabel Gomes, afirma que é a oportunidade de mostrar o que foi feito durante o ano. “Além da arte, cultura e dança, também tiveram os projetos de esporte. E tudo isso é para o bem estar dos nossos alunos. E a apresentação em um palco é muito importante para este processo, de valorização”

As propostas do FEAC 2022 serão: “Encena cena”, para a linguagem de Teatro e Audiovisual, “MPB”, para a linguagem de Música, “Clipes Renomados”, para a linguagem de Dança, “Literatura: Desbravando lendas, parábolas, mitos, contos e histórias do mundo”, para a linguagem de Artes Visuais e “Cirque du Soleil”, para a linguagem de Circo. As apresentações são abertas ao público em geral com o objetivo de promover, divulgar e propiciar o conhecimento e o aperfeiçoamento da arte e da cultura.

Resultados

O professor Márcio Bruno Pereira dos Santos que atualmente dá aulas de danças urbanas na Escola Municipal Antônio José Paniago, no Jardim Itamaracá, relata que foi por meio de um projeto de dança escolar que iniciou a carreira na dança. “Quando eu era pré-adolescente eu participei de um projeto de dança na escola. Meu professor percebeu que eu estava evoluindo e me levou até o seu grupo de dança, onde participei de diversas apresentações, algumas fora da cidade, do Estado. Isso me mostrou a força que um professor tem dentro da escola, de levar a arte e a cultura para muitos alunos que talvez, fora do ambiente escolar, nunca tenham essa oportunidade. Hoje, é um prazer retornar a este projeto como professor”.

Para a aluna do 6º ano, Isabella Beatriz, o envolvimento com os projeto é uma forma de aprendizado.“Vamos apresentar uma coreografia de dança urbana com o tema rock. Eu já dancei em algumas apresentações da escola, mas é a primeira vez que vou me apresentar em um teatro. Estou muito ansiosa e com frio na barriga”.

As atividades que envolvem os alunos em diversas práticas esportivas, artísticas e culturais, foram retomadas no primeiro semestre deste ano, após o retorno 100% presencial das aulas – que estavam de maneira remota e escalonada, entre março de 2020 e dezembro de 2021, por conta da pandemia. Entre 2017 e 2019 os projetos beneficiaram mais de 45 mil alunos da Reme.

As modalidades esportivas oferecidas são: atletismo, badminton, basquetebol, beach tennis, capoeira, esporte adaptado, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, jiu jitsu, judô, karatê olímpico, kung fu, luta olímpica, natação, taekwondo, tênis de mesa, voleibol e vôlei de praia. Além de dança (contemporânea, balé clássico, urbana, jazz dance, regional, corpo coreográfico), música (instrumento de corda, flauta, percussão, coral, regente de orquestra), artes visuais (desenho artístico, pintura em tela, artesanato, grafite, escultura), teatro, circo, audiovisual e xadrez.

