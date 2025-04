Exército Brasileiro abre inscrições para Curso de Formação de Oficiais com 440 vagas

O Exército Brasileiro está com inscrições abertas para o Curso de Formação e Graduação de Oficiais da Linha de Ensino Militar Bélico da EsPCEx (Escola Preparatória de Cadetes do Exército). Ao todo, são oferecidas 440 vagas, sendo 40 destinadas ao público feminino e 400 ao masculino.

Durante o período de formação, os candidatos recebem uma remuneração de R$ 1.334,00. Após esses quatro anos iniciais, passam ao posto de Cadete, com soldo de R$ 1.630,00. Ao concluir o curso, os formandos se tornam Aspirantes a Oficial, obtêm o grau de Bacharel em Ciências Militares e passam a receber R$ 7.315,00, conforme a tabela salarial do Exército para 2025.

Os interessados devem se inscrever até 9 de maio no site oficial da EsPCEx (www.espcex.eb.mil.br), com uma taxa de inscrição de R$ 100. O período para solicitação de isenção da taxa já foi encerrado.

Podem se inscrever candidatos com o ensino médio completo, idade entre 17 e 22 anos (completados até 31 de dezembro de 2026), além de atender aos requisitos de altura mínima de 1,60m para homens (ou 1,57m para menores de 16 anos) e 1,55m para mulheres. Também é necessário que o candidato não tenha filhos, dependentes, cônjuge ou companheiro(a), devido ao regime de dedicação integral exigido pelo curso.

A primeira fase do concurso, que inclui provas com duração de 4h30min, está prevista para os dias 13 e 14 de setembro de 2024. Em Campo Grande, os exames serão aplicados no 9º Batalhão de Manutenção (9º Btl Mnt).