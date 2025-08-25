Nota MS Premiada sorteia R$ 300 mil no próximo sábado

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda), realiza no próximo sábado (30) o sorteio de R$ 300 mil pelo programa Nota MS Premiada. Concorrerão todos os consumidores que informaram o CPF (Cadastro de Pessoa Física) nas notas fiscais de compras feitas durante o mês de julho.

Do valor total, R$ 100 mil serão distribuídos entre quem acertar as seis dezenas e R$ 200 mil entre os acertadores da quina. Para definir os ganhadores, são utilizadas as mesmas dezenas sorteadas no último concurso mensal da Mega-Sena.

Para participar, basta solicitar a inclusão do CPF em qualquer compra. A partir disso, são geradas oito dezenas automáticas que permitem concorrer ao sorteio mensal. Não é necessário guardar os cupons fiscais, já que toda a checagem é feita pelo sistema da Sefaz.

Os consumidores premiados precisam realizar o cadastro no site oficial do programa para receber os valores diretamente em conta bancária. Também é possível consultar no mesmo portal se o CPF foi contemplado. Os números sorteados e a lista de ganhadores estarão disponíveis em www.notamspremiada.ms.gov.br .

Com o programa, o Governo do Estado busca incentivar o cidadão a pedir o CPF nas notas fiscais, reforçando o combate à sonegação e aumentando a arrecadação de impostos que retornam em serviços públicos.

