126 anos de Campo Grande: Ecossistema Dakila acredita e investe na Capital Morena

Às vésperas do aniversário da Cidade Morena, o Ecossistema Dakila anunciou investimentos de cerca de R$ 55 milhões na cidade, apenas na revitalização e ocupação do prédio onde funcionou a antiga rodoviária. Ali serão instaladas empresas como o BDB Banco Digital, a 067 Vinhos, o Café com Você, o Allora Restaurante, o Merkadores supermercado, o Zigurats Materiais de Construção, a Kion Cosméticos, entre outras.

Apenas no curso das obras, previstas para começar no mês de novembro, serão gerados 300 empregos iniciais, podendo chegar a 600 ocupações no decorrer dos serviços. Para tanto, Dakila espera o avanço das obras por parte da Prefeitura Municipal, que anunciou a requalificação nos 11% que é detentora, além da construção que vai abrigar a Guarda Civil Municipal – GCM.

Urandir Fernandes de Oliveira, CEO do Ecossistema Dakila, assegura que os investimentos governamentais impulsionaram a iniciativa privada. “Isso vai garantir a segurança de que vale a pena investir nesse histórico local. A Guarda Municipal vai garantir a segurança de moradores da região e de futuros visitantes e consumidores. Além disso, a Prefeitura pode promover a limpeza urbana da região, bem como garantir uma sinalização e iluminação adequadas. De nossa parte, estamos prontos para estabelecer essa parceria porque acreditamos no local e na cidade”, concluiu.

Atualmente, todas essas empresas do Ecossistema Dakila já atuam na capital de Mato Grosso do Sul, gerando centenas de empregos e divisas para o município e o Estado. “Sempre acreditamos em Campo Grande, cidade com perfil progressista, de uma gente acolhedora e afeita ao trabalho. Aqui, desde o início, encontramos o ambiente propício para os negócios e, assim, vamos contribuindo para o progresso”, comemorou Urandir.

Agora, na semana em que campo grande comemora 126 anos de emancipação política e administrativa, Dakila intensifica os investimentos e projeta Campo Grande como a cidade do futuro. “Em nome do Ecossistema Dakila, cumprimento Campo Grande pela data de seus 126 anos, reafirmando nosso compromisso de trabalho, dedicação e amor por esta terra”, concluiu Urandir Fernandes de Oliveira.

