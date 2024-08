Ninguém acerta e mega-sena acumula para R$ 12 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteou, neste sábado (3), as seis dezenas do concurso 2757 da Mega-Sena com premiação prevista em pouco mais de R$ 7 milhões. Ninguém acertou as seis dezenas.

Os números sorteados foram 21-51-54-37-01-40. Como não houve acertos, o prêmio acumulou e, na próxima terça-feira (6), poderá pagar o valor de R$ 12 milhões.

Entre os apostadores, 32 jogos passaram perto e acertaram a quina. Os ganhadores levarão para casa a quantia de R$ 71,7 mil.

Já os dois mil acertadores que fizeram a quadra, o valor a ser recebido será de R$ 1,6 mil. Os jogos podem ser feitos na lotérica ou no site da Caixa com a quantia mínima de R$ 5.

