Domingo de Sol e variação de nebulosidade em MS

A previsão indica tempo firme com sol e variação de nebulosidade. As temperaturas estarão acima da média, podendo atingir valores entre 34-37°C. Essa situação meteorológica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens e chuvas.

As condições de tempo quente e seco predominam no estado com previsão de baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10-30%. Por isso recomenda-se beber bastante líquido e umidificar os ambientes.

Devido a presença do ar seco são esperadas altas amplitudes térmicas, que é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima, podendo atingir mais de 20°C de variação no mesmo dia, em algumas regiões do estado.

Temperaturas

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 18-22°C e máximas entre 29-34°C para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 23-26°C e máximas entre 34-37°C.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 17-21°C e máximas entre 32-36°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 32-34°C.

