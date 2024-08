Motociclista morre ao bater em caminhão na BR-376

Motociclista identificado como Gabriel Silva Serafim, de 20 anos, morreu, na tarde deste sábado (3), na BR-376, entre as cidades de Ivinhema e Deodápolis, após bater a moto que conduzia em um caminhão.

De acordo com as informações, a vítima seguia pela rodovia, quando atingiu o caminhão que prestava serviços de transbordo de uma usina da região. Com o impacto, o jovem sofreu diversos ferimentos e morreu ainda no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atestou o óbito do rapaz. A PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e a Perícia foram acionadas para registrar a ocorrência e investigar as causas do acidente.

