Jovem de 19 anos é preso após fabricar notas falsas em casa e gastar ‘dinheiro’ em comércios da Capital

Um jovem identificado como Gabriel Ferreira da Silva, de 19 anos, foi preso nessa quinta-feira (14), durante investigação por repassar notas falsas em vários estabelecimentos da região do Anhanduizinho, em Campo Grande. O flagrante foi feito por policiais da Derf (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos) após denúncias de comerciantes.

Imagens da câmera de segurança do estabelecimento por onde o jovem passou, mostram o suspeito fazendo compras com as notas falsificadas. Logo em seguida Gabriel foi para casa, onde foi surpreendido pelos agentes.

Na casa dele foram apreendidas várias cédulas falsas. Ao ser questionado, o jovem confessou que havia produzido o dinheiro naquela mesma manhã e em seguida saiu para gastar em comércios da região.

De acordo com a polícia, as notas apresentavam grande semelhança com as originais, o que dificultava a identificação a olho nu. Muitos comerciantes só conseguiram perceber a falsificação com o auxílio de luz ultravioleta ou canetas específicas para detecção.

Gabriel já tinha passagem por crimes patrimoniais. No dia 22 de julho, ele foi preso e indiciado por roubo impróprio em inquérito da própria Derf. Ele ainda utilizava tornozeleira eletrônica.

Com Polícia Civil

