Na Capital, tempo médio necessário para a abertura de empresas é de 7 horas

Abrir uma empresa em Campo Grande ficou mais rápido nos últimos meses. De acordo com informações do Mapa de Empresas – elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – o tempo médio para abrir uma empresa em Campo Grande é de 7 horas, duas horas a menos que o levantamento publicado no 1º quadrimestre deste ano.

Se compararmos com o ano passado, o ganho é ainda mais expressivo. Já que em 2022, o empresário campo-grandense levava em média 1 dia e 20 horas para abrir uma empresa. Os dados do novo relatório colocam Campo Grande 12 posições acima do que foi constatado no ano anterior. Campo Grande saiu do 23º lugar para a 11ª posição, no ranking nacional de tempo médio para abertura de empresas.

No Brasil, o tempo médio para abertura de empresas é de 1 dia e 5 horas. Ainda conforme os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Campo Grande tinha, até o mês de agosto, 126.674 empresas abertas, o que representa 40,97% do total de Mato Grosso do Sul – 309.157.

“Esse dado nos deixa muito felizes e mostra que todas as iniciativas que a Prefeitura de Campo Grande e demais órgãos têm tomado para desburocratizar o processo de abertura de empresas já vêm dando resultado”, avalia a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes.

Assim como em todo o país, as atividades relativas ao comércio e prestação de serviços são as que mais se destacam. Estas atividades representam 81,7% das empresas em funcionamento no país. No segundo quadrimestre de 2023, o retrato foi similar, com 83,9% das empresas abertas, representando esse setor, sendo 59,4% somente para a prestação de serviços.

Principal segmento da economia local, o setor de serviços tem um peso de 82,1% na economia.

Por –Michelly Perez

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.