Na Bolívia, MS é destaque no Meeting Brasil com foco em atrair turistas internacionais

De Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, Mato Grosso do Sul participa nesta semana de mais uma edição do Meeting Brasil 2024, evento que tem como principal objetivo atrair os olhares dos turistas internacionais para conhecer o turismo no Brasil. Além do estado sul-mato-grossense, participaram também a Bahia, Ceará, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Rondônia. Para o diretor-presidente da Fundtur MS (Fundação de Turismo), Bruno Wendling, esta é uma ação importante para a promoção dos destinos sul-mato-grossenses na América do Sul, que é o principal emissor internacional de turistas para o Brasil. E no estado as cidades de visitação que estão no radar dos turistas são Bonito e Serra da Bodoquena.

Wendling, pontua ainda que as ações realizadas durante o evento terão trabalhos contínuos ao longo prazo, que não tem uma média para saber quantos turistas serão atraídos com o evento, mas que o foco é aumentar a divulgação das promoções turísticas no estado, principalmente para países como Bolívia e Paraguai. “De fato a Bolívia é um mercado muito importante para Mato Grosso do Sul historicamente, e que vem aumentando nos últimos anos. Consome muito de Bonito, especialmente, Serra da Bodoquena também, até Campo Grande, é um público que gosta muito de andar de carro, por isso estamos investindo nesses eventos para melhorar a nossa promoção”, reforça o diretor da Fundtur, sobre a participação de MS.

Meeting Brasil acontecerá até amanhã (7), Argentina, Chile, Bolívia e Peru servirão de ponto de encontro. Bruno Wendling, ressaltou que pode ser que o evento surta efeito direto já nas próximas férias (fim do ano). Mas destaca que é uma ação de promoção que visa o posicionamento e aumento da visibilidade de Mato Grosso do Sul – que já teve participação em anos anteriores, no mercado da Bolívia e América do Sul.

Quem embarcou para o território boliviano para representar o estado no evento, foi o diretor de Mercado da Fundtur MS, Breno Amorim, que comentou sobre o evento servir de vitrine para apresentar os atrativos turísticos de Mato Grosso do Sul, e lembrou que os hermanos da Bolivia gostam da culinária preparada no estado.

“A Bolívia é um mercado muito importante para Mato Grosso do Sul e hoje é nosso maior emissivo internacional. Passou até o Paraguai que, historicamente, era o nosso maior público estrangeiro. Pela proximidade da fronteira os bolivianos preferem viajar de carro e ônibus, isso nos torna um produto de ótimo custo benefício. Pois, além de ser um custo baixo de locomoção, oferecemos ótimas estruturas e serviços, vida selvagem, contato com a natureza, paisagens de tirar o fôlego e uma gastronomia que agrada muito os bolivianos”.

Meeting Brasil

É um evento que tem como objetivo realizar a promoção e venda de hotéis, receptivos, destinos e atrativos turísticos brasileiros para a América Latina. É uma oportunidade para destinos e empresas de turismo brasileiros promoverem seus produtos e serviços para um público altamente qualificado de agentes de viagem e operadores internacionais.

Este ano, o Meeting Brasil contará com a presença de mais de 50 expositores brasileiros, incluindo estados como Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e outros, com aproximadamente 20 destinos e atrativos turísticos. O Meeting Brasil terá reuniões estratégicas com operadores da cadeia internacional do turismo. O objetivo é garantir a ampliação de conhecimento dos destinos brasileiros de forma assertiva de acordo com o perfil do turista de cada país.

Por Suzi Jarde

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebooke Instagram

Leia mais: